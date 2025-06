Attacco Usa all’Iran, Trump: “Danni monumentali ai siti nucleari”. Nuovi raid di Israele: colpiti 6 aeroporti. Il ministro degli Esteri iraniano vola da Putin

Roma, 23 giugno 2025 - Donald Trump a 24 ore di distanza dall'operazione "Martello di mezzanotte", con cui l'aviazione Usa ha colpito con i bombardieri stealth B-2 e i missili Tomhawak contro tre siti nucleari dell'Iran, ha commentato: "Tutti i siti nucleari in Iran hanno subito danni monumentali, come mostrano le immagini satellitari. Annientamento è un termine esatto". Trump ha voluto così rispondere ai molti media americani stanno sollevando dubbi sull'efficacia di tali attacchi. Il tycoon non esclude un cambio di governo a Teheran e su Truth ha scritto: "Se l'attuale regime iraniano non è in grado di rebdere l'Iran di nuovo grande, perché non può esserci un cambio di regime???". Washington si aspetta una risposta di Teheran, funzionari militari e di intelligence americani avrebbero giò rilevato segni dalle milizie sostenute dall'Iran, pronte ad attaccare le basi statunitensi in Iraq, scrive il New York Times. L'Iran ha minacciato chiudere dello Stretto di Hormuz, al largo delle coste iraniane, attraverso il quale passa quasi il 20% del petrolio mondiale, un terzo del traffico petrolifero mondiale. Intanto Tel Aviv prosegue con i raid contro "obiettivi militari" iraniani, tra cui siti di lancio e stoccaggio di missili. L'Iran ha risposto con alcuni missili, tutti intercettati.

Un bombardiere stealth B-2 americano