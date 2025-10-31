Sventato attacco terroristico in Michigan, l’Fbi: “Volevano colpire ad Halloween”

Mercoledì 29 Ottobre 2025

Un disordine durato 30 anni

Esteri
EsteriSventato attacco terroristico in Michigan, l’Fbi: “Volevano colpire ad Halloween”
31 ott 2025
REDAZIONE ESTERI
Il direttore dell’agenzia, Kash Patel, ha reso noto che sono stati effettuati diversi arresti e annunciato a breve altri dettagli in merito all’operazione

Kash Patel, direttore del Federal Bureau of Investigation (Ansa)

Washington, 31 ottobre 2025 –  Il Federal Bureau of Investigation (Fbi) ha fatto sapere di aver sventato un potenziale attacco terroristico durante il weekend di Halloween in Michigan, arrestando diversi sospettati. A darne notizia su X è stato lo stesso direttore dell’agenzia governativa statunitense, Kash Patel. "Questa mattina, l'Fbi ha arrestato diversi soggetti in Michigan che stavano presumibilmente pianificando un attacco violento durante il weekend di Halloween", ha scritto, annunciando a breve altri dettagli sull’operazione. "Grazie agli uomini e alle donne dell'Fbi e alle forze dell'ordine che sono di guardia 24 ore su 24, 7 giorni su 7, portando avanti con determinazione la missione di difendere la patria", ha aggiunto.

Notizia in aggiornamento

