Attacco con coltello in Baviera, uccise due persone. Fra i morti anche un bambino. Le news in diretta

13:11

La polizia: "Non sono chiari i motivi dell'attacco"

Non è ancora chiara la matrice dell'attacco con coltello avvenuto stamani nel parco bavarese di Aschaffenburg, in Germania. Secondo la polizia, però, non sussisterebbero ulteriori pericoli per i residenti. Gli agenti hanno fermato una persona, sospettata di aver commesso l'aggressione, costata già la vita a due persone.