Notte insonne a Kiev, pioggia di droni e missili russi sulla capitale. Zelensky a Londra: “Più pressione su Mosca”

Roma, 23 giugno 2025 – Mentre gli occhi del mondo sono concentrati sul nuovo fronte di guerra in Medio Oriente e Putin si propone come mediatore tra Israele e Iran, il Cremlino continua senza sosta l’offensiva sull’Ucraina. Nella notte “la Russia ha lanciato 352 droni e 16 missili contro Kiev. I nuovi attacchi hanno causato almeno sette morti nella capitale e nella regione”. Lo scrive su Telegram il presidente ucraino Volodymyr Zelensky sottolineando che "l'esercito russo ha lanciato un attacco assolutamente cinico, usando missili russo-iraniani, contro le infrastrutture civili a Kiev e in altre città e località ucraine". Secondo un primo bilancio dell’attacco, i feriti sono almeno 19. Danneggiati edifici residenziali, un centro commerciale, una stazione della metropolitana e altre strutture civili.

“Tutti i Paesi confinanti con Russia, Iran e Corea del Nord devono chiedersi se saranno in grado di proteggere la vita umana se questa coalizione omicida persiste e continua a seminare terrore", ha aggiunto il presidente ucraino, che stamattina è atterrato nel Regno Unito per una serie di colloqui con gli alleati in materia di sicurezza. L’obiettivo è aumentare la pressione sulla Russia per costringerla a negoziare. “Durante la mia visita nel Regno Unito, discuterò proprio di questo problema con i nostri partner: la nostra difesa, che deve diventare il fondamento di una sicurezza collettiva molto più forte. Negozieremo anche nuovi e potenti passi per aumentare la pressione sulla Russia per questa guerra e per porre fine agli attacchi”, ha scritto Zelensky su X commentando gli attacchi russi su Kiev di questa notte.

“E' il momento giusto per usare tutti gli strumenti diplomatici per costringere la Russia a negoziare. Non hanno alcuna ragione per sedersi al tavolo dei negoziati. Perciò, ancora una volta: sanzioni, isolamento, beni congelati". Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri ucraino, Andrij Sybiha, all'arrivo al Consiglio Esteri Ue. "Putin è un fautore della guerra; quindi è il momento opportuno per utilizzare tutti gli strumenti diplomatici al fine di aumentare il costo di ulteriori aggressioni russe, e imporre sanzioni", ha aggiunto.