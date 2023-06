Nottingham, tre persone uccise in strade diverse. Ipotesi attacco terroristico

Nottingham, 13 giugno 2023 – Tre persone sono state uccise e alcune ferite nel centro di Nottingham, in Inghilterra, in strade diverse. La polizia ha fermato un sospetto di 31 anni.

Le forze dell’ordine sono intervenute poco dopo le 4 del mattino a Ilkeston Road, dove hanno trovato i corpi senza vita di due persone sull’asfalto. Poi la chiamata a Milton Street, dove un camioncino ha tentato di investire tre persone, attualmente ricoverate in ospedale per essere curate delle loro ferite. Un terzo uomo è stato poi trovato morto a in Magdala Road.

"Crediamo che questi tre fatti siano legati fra loro e abbiamo un uomo in custodia”, ha detto la capa della polizia Kate Meynell, che ha parlato di accadimento "orribile e tragico", senza sbilanciarsi sulla matrice. Sul caso però indaga anche l’antiterrorismo.

Quanto è successo è “scioccante”, commenta a caldo via Twitter Rishi Sunak, il premier britannico. “I miei pensieri vanno ai feriti, alle famiglie e ai cari di coloro che hanno perso la vita”.

Chiuse le vie del centro città.

Cosa è successo

E’ ancora presto per ricostruire i fatti accaduti nella loro sequenza temporale. A raccontare l’arresto del sospettato è stato un testimone oculare. “Siamo corsi alla finestra e abbiamo visto agenti armati uscire da un'auto civile – spiega un uomo a Gb News –. Poi il sospetto è stato 'taserato' e tirato fuori dall'auto". Gli agenti di polizia avrebbero trovato uno zaino e un grosso coltello nel furgone.

Notizia in aggiornamento