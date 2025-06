Attacco all’Iran, quali caccia di Israele hanno passato le difese Pasdaran e distrutto bunker e siti nucleari

Roma, 13 giugno 2025 - Israele ha attaccato l'Iran con oltre 200 caccia, colpendo almeno 100 obiettivi e sganciando un potenziale di 330 bombe. Nell'improvviso attacco, sicuramente preparato da tempo come testimonia il potenziale schierato e l'infiltrazione del Mossad con una base di droni vicino a Teheran, dal territorio israeliano sarebbero decollati squadroni di F-35I Adir di ultima generazione, F-15 e F-16.

Caccia israeliani F-35I “Adir", foto IAF

Come nell'attacco del 19 aprile 2024, quando Israele rispose con successo ai missili lanciati da Teheran per rappresaglia del raid di Tel Aviv contro l'ambasciata di Damasco del 1 aprile, c'è stato l’insostituibile supporto degli aereocisterne Boeing 707 dell’Aeronautica israeliana che ha garantito ai caccia carburante nel raid a lungo raggio (Gerusalemme-Teheran sono circa 1.600 chilometri).

Fondamentale anche l’aiuto arrivato dall'intelligence israeliana nell'individuare gli obiettivi: i caccia F-15, F-15 ed F-35 hanno penetrato le difese iraniane fino a un certo punto, potendo lanciare attacchi missilistici a target precisi e già programmati nei software. Non è chiaro, se a disposizione dei jet con la Stella di David ci fossero anche le bombe B-2/Massive Ordnance Penetrator (MOP), o altre munizioni bunker-buster, capaci di distruggere qualsiasi postazione rinforzata, anche sotterranea, come i siti di produzione nucleare. Quando nel settembre del 2024, i caccia israeliani riuscirono a uccidere a Beirut il leader di Hezbollah Hassan Nasrallah, utilizzarono munizioni da oltre 900 kg trasformate in bombe guidate, sottolinea il sito Insiderover, coi dispositivi JDAM GBU-31(v)3 Joint Direct Attack Munition (Un kit in coda che converte le bombe a caduta libera non guidate in ordigni "intelligenti" e precisi, ndr).

Il lavoro dei caccia israeliani è appena iniziato, infatti dopo l'attacco all'Iran, ancora in corso, una parte si sta dedicando a intercettare i droni di Teheran che vengono lanciati come reazione. Oltre agli efficaci sistemi difensivi missilistici a più livelli Iron Dome e la Fionda di David, il compito distruggere i droni iraniani, anche fuori dal territorio israeliano, è affidato ai caccia di casa, supportati da uno squadrone di caccia F-15 Usa schierato in Giordania circa due settimane fa proprio per contribuire all'intercettazione di velivoli UAV e missili da crociera di Tehran in caso di attacco.

Nel 2024 Israele annunciava l'acquisto dagli Usa, riporta il sito avion-report, altri 25 velivoli da combattimento F-35I "Adir" e altri 25 aerei da caccia F-15IA "Thunder" con anche 12 ulteriori elicotteri d'attacco AH-64D "Apache" e una fornitura continua di munizioni. In un altro articolo si scopre che l'Aeronautica israeliana ha già intercettato in passato missili da crociera con i propri i caccia stealth F-35I Adir.