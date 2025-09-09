Il drammatico racconto dello skipper italiano sulla nave della Flotilla colpita dal drone: “È un’intimidazione ma andremo avanti”

​​​​​Roma, 9 settembre 2025 – “Due di noi, un attivista irlandese e l’altro americano, si trovavano di vedetta quando un drone è rimasto sospeso in aria a circa quattro metri dalle loro teste. Lo hanno visto spostarsi da poppa a prua e il movimento era accompagnato da un ronzio costante. Si è fermato sopra a una pila di giubbotti di salvataggio, che si trovava vicino ad una tanica di diesel, e ha sganciato l’ordigno provocando una fiammata”.

È questo il racconto di una notte di paura, quella a cavallo tra lunedì e martedì, testimoniata dall’attivista della Global Sumud Flotilla e skipper barese Tony La Piccirella quando, intorno a mezzanotte e mezzo, la Family Boat è stata attaccata mentre si trovava ancorata al porto tunisino di Sidi Bou Said. Il colpo è stato inferto contro la nave ammiraglia della missione umanitaria verso Gaza che “trasporta i membri del Comitato direttivo” tra cui lo stesso attivista italiano e la svedese Greta Thunberg.

La Piccirella, come state?

“L’equipaggio ha preso subito gli estintori ed è riuscito a domare le fiamme. Fortunatamente sono rimasti tutti illesi”.

Ve lo aspettavate?

“Non in questo momento né in questo luogo. È un chiaro tentativo di intimidazione da parte di Israele (il fatto non è stato rivendicato, ndr), ma non è riuscito a scoraggiarci, anzi ci ha dato un motivo in più per andare avanti”.

Però il Ministero dell’Interno della Tunisia ha dichiarato che non è stata riscontrata alcuna attività di droni al largo delle sue coste e che si sarebbe trattato di un incendio scoppiato a bordo.

“Le telecamere installate a bordo hanno ripreso la scena da almeno 6 o 7 angolature diverse e mostrano un oggetto incendiario cadere dall’alto sulla barca. Si tratta chiaramente di un drone. Forse il governo tunisino ha preferito non esporsi”.

Ci sono precedenti?

“Sì, a maggio la nave Conscience della Freedom Flotilla era stata colpita da due droni al largo di Malta”.

Siete preoccupati per ciò che potrebbe accadere una volta in mare aperto?

“Sì, ma saremo in tanti e ci sentiremo protetti se l’attenzione internazionale resterà alta. Questa missione umanitaria ha generato un sentimento che supera l’impotenza degli ultimi due anni: la partecipazione popolare è aumentata”.