Attacco cyber Caos aeroporti

Un vortice di preoccupazioni e timori agita il sabato dei cieli europei. Il cyber attacco ai sistemi automatizzati aeroportuali di Berlino, Bruxelles e Heathrow (con cancellazioni, ritardi e check-in vecchia maniera) certifica le fragilità degli scali occidentali pensati per il traffico passeggeri in tempo di pace. Ma se il tempo è di guerra – vera o ibrida – allora tutto cambia, e l’Ucraina contro la quale la Russia scarica "40 missili e 580 droni" in 24 ore appare davvero come l’ultima frontiera della Ue nella quale Kiev vorrebbe entrare. L’allarme persistente spinge in volo i caccia polacchi per evitare rischi o nuovi sconfinamenti russi. "Sistemi di difesa aerea di terra e di ricognizione e radiolocalizzazione in massima operatività", spiega un comunicato di Varsavia per far mostra di riflessi allenati.

Questo è il clima sul fronte orientale, mentre la Russia prosegue bombardamenti e minacce. Uno schema consolidato. "Ogni attacco di questo tipo non è una necessità militare, ma una strategia deliberata per terrorizzare i civili e distruggere le nostre infrastrutture", denuncia il presidente ucraino Volodymyr Zelensky nel bollettino quotidiano. Ieri tre morti e decine di feriti in raid contro "infrastrutture, aree residenziali e imprese civili". E anche "un condominio" colpito "con munizioni a grappolo". Aree bersaglio? "Le regioni di Mykolaiv, Cernihiv, Zaporizhzhia e le comunità nelle regioni di Poltava, Kiev, Odessa, Sumy e Kharkiv", continua Zelensky, grato alla Ue "per le sanzioni" contro Mosca deliberate dalla Commissione ma che ora i 27 Stati membri dovranno approvare. Comprese le filorusse Ungheria e Slovacchia.

"Ora ci aspettiamo forti misure sanzionatorie anche dagli Stati Uniti", si illude il leader ucraino che incontrerà Donald Trump a New York a margine dell’assemblea Onu. Ma secondo Bloomberg, che cita fonti del Cremlino, l’escalation militare avviata dal presidente russo nascerebbe proprio dalla convinzione – maturata durante il summit con Trump in Alaska – che la Casa Bianca non farà molto per rafforzare le difese ucraine. In risposta al Cremlino, Kiev torna a colpire raffinerie negli oblast di Saratov e Samara. E nega ogni possibilità di un armistizio secondo il modello coreano.

L’attacco informatico a Berlino, Bruxelles e Heathrow (per il quale abbondano ombre russe) colpisce per stile operativo, conseguenze sul traffico e messaggi impliciti. Gli hacker si accaniscono infatti contro il software Muse della Collins Aerospace che regola check-in elettronici e consegna bagagli. Risultato: 29 voli cancellati sui tre scali, oltre 100 in ritardo, lunghe code per partire. Impatti minori si verificano in Irlanda, a Dublino e Cork. Gli scali italiani non vengono colpiti direttamente. Per normalizzare il traffico, Eurocontrol, l’Agenzia europea per la sicurezza aerea, chiede agli operatori di cancellare metà dei loro voli da e per Heathrow fino alle 4 di domattina.

Un attacco hacker di disturbo con banale richiesta di riscatto? O un’operazione molto più sofisticata schermata dietro un malware come tanti? Nessuna risposta, per ora. Solo una coincidenza sgradevole: Collins Aerospace – società statunitense con 80mila dipendenti – si è appena aggiudicata un contratto Nato per il software di pianificazione e gestione della guerra elettronica (Ewpbm). Sfida un po’ più complessa della spedizione bagagli. Il tilt inflitto ai sistemi di check-in potrebbe nascondere allora un messaggio in codice? Solo investigazioni accurate potranno accertarlo. Di sicuro non è un segnale di efficienza. Ed è anche la conferma che nel mondo pensato senza guerre basta davvero poco a generare il caos di sistemi e procedure.