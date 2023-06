Attacco Annecy in Francia, il racconto choc: “Con il coltello contro i passeggini”

Parigi, 8 giugno 2023 – Attimi di assoluto terrore stamattina ad Annecy, in Francia, per un attacco contro i bambini in un parco giochi. L'assalitore ha cominciato a “saltare”, poi “a gridare” e “si è diretto verso i passeggini, cominciando a infierire ”con il coltello, a ripetizione, sui bambini”: è il racconto di Ferdinand, uno dei testimoni dell'attentato di Annecy, riferito da Le Parisien.

Attacco contro i bambini ad Annecy

Un altro testimone, Anthony, ha detto di aver visto “dei bambini e una mamma a terra”: “quando l'attentatore ha visto che era circondato dalla polizia, si è diretto verso una coppia ed è partito direttamente con il coltello contro un nonno, che era lì con la moglie, e l'ha pugnalato”.

L'attentatore, di nazionalità siriana, si chiama Abdalmasih H. ha 31 anni, è stato ferito dalla polizia e si trova in ospedale, in stato di fermo. Aveva presentato domanda di asilo in Francia il 28 novembre 2022. Nel frattempo, aveva ottenuto lo status di rifugiato in Svezia con decisione del 26 aprile 2023.