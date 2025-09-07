Attacco al cuore di Kiev, colpito il palazzo del governo. Meloni: “Putin aumenta la ferocia”

ROMA - L’Ucraina ha subito l’ennesima notte di bombardamenti senza sosta da parte della Russia. Oltre 820 fra droni e missili hanno devastato diverse località del Paese, in testa la capitale Kiev, dove per la prima volta sono stati colpiti anche edifici governativi. Il bilancio è di almeno quattro morti e decine di feriti. La premier italiana, Giorgia Meloni, insieme con altri leader europei, parla di una Russia “più interessata ad aumentare la ferocia” che alla pace. Il presidente americano Donald Trump ha detto di essere pronto a imporre nuove sanzioni.

Il palazzo governativo di Kiev in fiamme

Una notte infernale

Per la capitale ucraina è stata una delle notti più terrificanti dall’inizio del conflitto. Ottocentoventitré fra droni e missili si sono abbattuti su tutto il Paese. Il bilancio provvisorio è di quattro morti, fra cui una mamma con il suo bambino.

Nella sola Kiev sono stati colpiti 12 edifici residenziali e cinque scuole; 64 appartamenti necessitano di riparazioni e 17 case sono state distrutte. In totale, 746 finestre devono essere sostituite, 134 delle quali sono state temporaneamente coperte con materiali di fortuna. Il tutto mentre le temperature sono destinate a scendere a breve.

I danni nella capitale ucraina

Fra gli obiettivi colpiti ci sono anche il tetto e i piani superiori del palazzo del Consiglio dei ministri ucraino, sede del governo a Kiev. La premier ucraina, Yulia Svyrydenko, ha confermato i danni e la necessità dell’intervento dei vigili del fuoco: “È l’attacco più massiccio di sempre”. Mosca, come sempre, nega l’evidenza: le forze russe hanno dichiarato ai media nazionali di aver preso di mira “i siti del complesso militare-industriale e le infrastrutture di trasporto dell’Ucraina”. Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, intervistato dall’agenzia di Stato Tass, ha dichiarato che “il dialogo futuro sull’Ucraina è ancora piuttosto difficile”.

La conta dei danni e la paura degli abitanti di Kiev

Reazioni internazionali e pizzini

Unanime e pronta la reazione di sdegno delle principali cancellerie europee, a cominciare dalla presidente Ursula von der Leyen, che ha dichiarato: “Mosca si fa beffe della diplomazia”. Per la premier italiana, Giorgia Meloni, “la Russia sembra più interessata ad aumentare la ferocia dei suoi attacchi contro l’Ucraina che a un percorso negoziale per la conclusione delle ostilità”. Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha sentito quello francese. “Ho parlato con Emmanuel Macron – ha scritto su X –. Abbiamo discusso dei violenti bombardamenti notturni russi e coordinato i nostri sforzi diplomatici, le prossime azioni e i contatti con i partner per garantire una risposta adeguata. Insieme alla Francia, stiamo preparando nuove misure per rafforzare la nostra difesa”.

Trump: pronto alla fase 2

Il presidente americano Trump ha detto di essere pronto a una “seconda fase” di sanzioni contro la Russia, mentre il suo segretario del Tesoro, Scott Bessent, ha parlato di una collaborazione con l’Ue, che potrebbe portare l’economia russa “al collasso totale”.

Il ricatto del gas

Ma Mosca, come nel suo stile, non si fa intimorire e gioca la carta del gas. L’amministratore delegato di Gazprom, il colosso russo, Alexey Miller, ha detto che l’Europa potrebbe avere livelli di stoccaggio troppo bassi e che il prossimo potrebbe essere un inverno freddo. Secondo i dati più aggiornati del Gas Infrastructure Europe (Gie), i depositi sotterranei di gas nell’Ue sono ora al 78,68% (erano al 93% l’8 settembre del 2024). La situazione varia sensibilmente tra Stati: la Svezia è ai minimi (50,63%), mentre il Portogallo è quasi saturo (99,95%).