Attacco a Gaza City. L’artiglieria martella. Hamas minaccia

di Aldo Baquis

"L’Operazione Carri di Gedeone è entrata nella seconda fase. Abbiamo un solo programma: una vittoria schiacciante. Non fermeremo la guerra fino a quando avremo sgominato il nemico". Con queste parole il capo di stato maggiore, il generale Eyal Zamir, – malgrado le riserve espresse al governo circa gli obiettivi della missione affidatagli – ha spronato ieri le truppe che stanno iniziando l’assedio di Gaza City: prima alla periferia sud (rioni Zeitun, Shajaya, Tufach) e da ieri anche a nord (Jabalya, Sheikh Radwan). I mezzi blindati sono già schierati sul terreno e decine di migliaia di riservisti stanno raggiungendo le loro basi. Fonti locali riferiscono di intensi bombardamenti di artiglieria accompagnati dai lanci di ordigni verso condomini mediante quadricotteri, una variante dei droni militari. L’obiettivo di questa barriera di fuoco è di sospingere la popolazione di Gaza City (quasi un milione di persone) verso sud – entro un’area che costituisce il 12% della Striscia – per ‘ripulire’ il terreno in vista dello scontro definitivo con Hamas. Finora il successo è limitato. Secondo le stime solo 50 mila abitanti sono passati dalla strada costiera verso il sud della striscia, che è ormai una terra di desolazione. Immagini riprese da satelliti indicano che nella prima fase di ‘Carri di Gedeone’ le citta’ di Rafah e Khan Yunis sono state rase al suolo. Da Gaza City Hamas ha annunciato di essere impegnato in preparativi per affrontare le forze israeliane. Intanto sul web ha divulgato un filmato in cui un ostaggio israeliano si tiene la testa fra le mani mentre con lettere rosse color sangue Hamas avverte implicitamente che la vita degli ostaggi e dei soldati sarebbe messa a repentaglio da un’avanzata israeliana.

Dagli Usa il presidente Trump ha lanciato un avvertimento lapidario: "Hamas deve restituire subito tutti i 20 ostaggi (non 2, né 5 né 7). Allora tutto finirà". Si riferiva solo ai 20 ostaggi ancora vivi, su un totale di 48. La loro sorte è stata ieri di nuovo al centro di manifestazioni in Israele per la fine della guerra. In una di queste, a Gerusalemme, dimostranti hanno appiccato il fuoco a un cassonetto e a pochi passi dall’abitazione di Netanyahu è bruciata un’auto. "Quelli minacciano di uccidere me, il primo ministro, i miei familiari". Netanyahu è stretto d’assedio anche da leader stranieri. Secondo il deputato francese Meir Habib, avrebbe respinto la richiesta di Macron di giungere in Israele per esaminare il progetto di riconoscimento dello stato palestinese che sarà discusso all’Onu il 22 settembre. In quella occasione anche il Belgio potrebbe associarsi alla iniziativa. Secondo Netanyahu il suo premier, de Wever, è "un leader debole che cerca di nutrire il coccodrillo del terrorismo islamico prima che esso divori il Belgio". Al riconoscimento della Palestina da parte di Paesi Europei, Israele, secondo il ministro Bezalel Smotrich, dovrebbe reagire "estendendo la propria sovranità sull’82% della Cisgiordania"