Atlanta, 15 giugno 2020 - La morte di Rayshard Brooks, il cittadino afroamericano ucciso da un agente di polizia bianco ad Atlanta lo scorso venerdì sera, è stata provocata da ferite d'arma da fuoco alla schiena. Ad annunciarlo il medico legale della contea di Fulton, mentre gli Stati Uniti sono entrati oggi nella loro quarta settimana di proteste contro il razzismo e la violenza della polizia. L'autopsia sul corpo di Brooks, 27 anni con quattro figli, ha mostrato che l'uomo è deceduto, dissanguato, per lesioni a organi vitali causate da due colpi d'arma da fuoco, esplosi da uno dei due agenti coinvolti nell'episodio. L'esame ha dunque avvalorato la tesi dell'omicidio.

Presto incriminato l'agente

Garrett Rolfe, l'agente di polizia che ha sparato a Rayshard Brooks, uccidendolo, potrebbe essere incriminato entro mercoledì, ad annunciarlo è il procuratore distrettuale della contea di Fulton, Paul Howard: "Non sembrava che (Brooks) rappresentasse una minaccia per nessuno - ha dichiarato alla Cnn -. Il fatto che l'accaduto abbia subito un'escalation tanto da provocare la sua morte sembra irrazionale". Howard, il cui ufficio sta indagando sull'incidente, ha fatto sapere che annuncerà se incriminare Rolfe "intorno a mercoledì", spiegando che sta pensando di accusarlo di tre possibili reati: omicidio, "omicidio durante la commissione di un crimine" e omicidio volontario. Secondo il codice penale della Georgia, le prime due accuse implicano la possibile condanna a morte o l'ergastolo, mentre la terza può portare fino a 20 anni di carcere.

Il procuratore ha poi precisato che che il suo ufficio avrà colloqui con altri due testimoni, prima di prendere una decisione sulla presentazione di formali capi di accusa a carico di Rolfe. L'ufficio del procuratore distrettuale, è stato inoltre reso noto, "sta incontrando alcune difficoltà nell'ottenere tutto il filmato video dal Dipartimento di polizia di Atlanta".

Il video choc

La bodycam dell'ufficiale di polizia Garrett Rolfe di Atlanta registra il fatale alterco con Rayshard Brooks. Immagini impressionanti che ritraggono Brooks mentre cerca di scappare e la polizia che prova ad ammanettarlo. Poi, si sentono gli spari.

La moglie di Brooks

Tomika Miller, la vedova di Rayshard Brooks, ha detto oggi di volere vedere in prigione gli agenti coinvolti nella morte del marito. "Voglio che affrontino la stessa situazione che sarebbe capitata a mio marito se avesse ucciso qualcuno - ha dichiarato Miller -. Se fosse stato mio marito a sparare, sarebbe andato in carcere. Sconterebbe l'ergastolo. Devono essere portati via". Parlando di suo marito, inoltre, la donna ha spiegato: "Rayshard Brooks è tutti noi. Proprio come George (Floyd, ndr) è tutti noi. Tutti siamo persone, tutti siamo figli di Dio".

I fatti

Venerdì sera, Brooks si era addormentato nella sua auto nel parcheggio di un fast food, quando la polizia, chiamata dai dipendenti del ristorante, lo ha controllato ed è scaturita una colluttazione, durante la quale Brooks è riuscito a prendere il taser a uno dei poliziotti e ha tentato di fuggire. L'agente che ha sparato a Brooks è stato licenziato ieri, giorno in cui anche il capo della polizia di Atlanta, Erika Shields, ha dato le dimissioni. Il secondo agente presente durante l'episodio, invece, Devin Bronsan, è stato trasferito a lavoro d'ufficio. Il caso ha scatenato la rabbia tra i manifestanti negli Stati Uniti, mentre l'America e il movimento Black Lives Matter si schierava contro il razzismo.

Proseguono le proteste

Bloccato il Bay Bridge a San Francisco, migliaia di persone a Washington davanti alla Casa Bianca e strade invase a New York e Los Angeles. Dopo la morte di George Floyd a Minneapolis, che ha portato in strada negli Stati Uniti e in tutto il mondo migliaia di persone per protestare contro l'uso eccessivo della forza da parte della polizia e il razzismo, l'uccisione di Rayshard Brooks ad Atlanta ha infiammato il dibattito e le proteste in tutto il mondo. Drammatica la notte tra sabato e domenica, quando ad Atlanta le proteste hanno bloccato le autostrade, il fast food dove è stato ucciso Brooks è stato dato alle fiamme e la polizia ha dovuto usare i lacrimogeni contro la folla, ma i manifestanti continuano a scendere in piazza, anche ieri in diverse città degli Stati Uniti, come a Parigi e Londra.