Asteroide 2024 YR4, nuovi dati di Esa e Nasa: “La Luna è più a rischio impatto. Per la Terra probabilità vicine a zero”

Roma, 22 febbraio 2025 - L'asteroide 2024 YR4 non colpirà la Terra. Da un possibile disastro planetario si è passati a zero rischi in sole 24 ore, infatti nuove osservazioni e nuovi calcoli hanno quasi azzerato le probabilità che 2024 YR4 arrivi a impattare il nostro pianeta.

Nuovi dati: probabilità impatto vicino a zero

La Nasa da 2,6%, cioè 1 possibilità su 38, è scesa allo 0,28%, mentre per l'Agenzia spaziale europea è passata da 2,4% allo 0,16%. Ciò è stato possibile grazie "a nuove osservazioni, la Terra è ora al limite della nostra 'finestra di incertezza' che si restringe" ha spiegato l'Esa in una nota. "Se questa tendenza continuerà, il rischio potrebbe presto raggiungere lo 0%".

Punteggio di rischio sceso da 3 a 1

Il punteggio dell'asteroide sulla scala di Torino, che misura il rischio di impatto "è sceso da 3 a 1", ha sottolineato Luca Conversi, responsabile del Centro di coordinamento degli oggetti Vicini alla Terra dell'Esa. "Con il valore 1 si indica che 'la possibilità di collisione è estremamente improbabile senza motivo di attenzione o preoccupazione pubblica'. Ma i nuovi dati stanno azzerando non solo l'area di incertezza ma soprattutto l'orbita nominale dell'asteroide (che corrisponde più o meno al centro dell'area di incertezza). Quest'ultima è andata spostandosi verso la Luna, tanto è vero che ora la probabilità di impatto sul nostro satellite naturale è aumentato all'1,2%".

Aveva ragione Rankin: potrebbe colpire la Luna

Le stesse conclusioni a cui era giunto qualche giorno fa l'esperto Dadid Rankin, del progetto Catalina Sky Survey, che aveva parlato di un rischio per la Luna e non per la Terra, risultando una voce fuori dal coro. Ma ora i suoi calcoli e quelli di Nasa e Esa sembrano combaciare e a doverci preoccupare saranno, se accadesse, le conseguenze sull'atmosfera terreste, visto che si stima che l'impatto provocherebbe sulla Luna un cratere di circa 2 chilometri di diametro, e come ha spiegato Rakin a New Scientist: "C'è la possibilità che possa espellere del materiale diretto verso la Terra".