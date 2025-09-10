Morse la lingua al suo aggressore per sfuggire a uno stupro, sudcoreana assolta dopo 61 anni

Roma, 10 settembre 2025 – Il nome di Choi Mal-ja, oggi 79enne, è stato citato nei manuali di diritto coreani come esempio di un tribunale incapace di riconoscere la legittima difesa in un contesto di violenza sessuale. I fatti. Nel 1964, quando aveva 18 anni, Choi fu aggredita da un ragazzo di 21 anni nella città meridionale di Gimhae. Secondo gli atti processuali, il giovane la immobilizzò a terra, le infilò ripetutamente la lingua in bocca e arrivò a tapparle il naso per impedirle di respirare. Per liberarsi, Choi Mal-ja reagì mordendogli e strappandogli via 1,5 centimetri di lingua.

La condanna e le pene sproporzionate

Il processo che seguì segnò una delle pagine più controverse della giustizia sudcoreana in tema di violenza sessuale. L’aggressore ricevette solo sei mesi di carcere, sospesi con la condizionale, per violazione di domicilio e intimidazione. Non fu mai condannato per tentato stupro. Choi Mal-ja, invece, fu incriminata per lesioni personali gravi e condannata a dieci mesi di prigione, anch’essi sospesi. Una sentenza che ribaltava completamente i ruoli e che trasformava una giovane donna aggredita in una criminale.

L’interminabile battaglia legale

Per oltre sessant’anni Choi Mal-ja ha vissuto con il peso di quella condanna. Nel 2020 aveva chiesto la revisione del processo, ma i tribunali inferiori avevano respinto la sua istanza. Solo nel 2024 la Corte Suprema della Corea del Sud ha ordinato un nuovo processo, celebrato a Busan.

In apertura di udienza, i pubblici ministeri hanno fatto un gesto raro: si sono scusati pubblicamente con lei e hanno chiesto l’annullamento della condanna. Mercoledì il tribunale distrettuale ha accolto la richiesta, riconoscendo la piena legittimità della sua reazione.

Nella sentenza si legge che l’atto di Choi deve essere considerato “un tentativo di sottrarsi a una ingiusta violazione della propria integrità fisica e autodeterminazione sessuale”.

La gioia dopo la sentenza

All’uscita dall’aula, Choi ha sorriso ricevendo mazzi di fiori dai suoi sostenitori. Attiviste per i diritti delle donne hanno esposto cartelli con la scritta: “Choi Mal-ja ce l’ha fatta!”. In conferenza stampa, la donna ha ricordato: “Sessantuno anni fa, in una situazione che non riuscivo a comprendere, la vittima è diventata carnefice e il mio destino si è sigillato come quello di una criminale. Per le vittime che hanno condiviso la mia stessa sorte, ho voluto essere una fonte di speranza”.

L’impatto del movimento #MeToo

L’appello di Choi ha trovato nuova forza grazie al movimento #MeToo, esploso nel 2017 anche in Corea del Sud, che ha dato coraggio a molte donne a denunciare. Le proteste hanno portato a riforme significative: dall’accesso all’aborto a pene più severe per i reati legati alle telecamere spia. Gli avvocati di Choi hanno già annunciato che chiederanno un risarcimento allo Stato per i danni subiti a causa della condanna ingiusta. Per le attiviste, questa assoluzione rappresenta un messaggio chiaro alle vittime: “La vostra voce conta. Non smettete di farvi ascoltare”.