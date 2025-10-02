L’uso degli asset russi per l’Ucraina spacca l’Europa. E Mosca minaccia: “Risponderemo”

Roma, 2 ottobre 2025 – La proposta Ue sul possibile uso degli asset russi immobilizzati presso Euroclear come garanzie per prestiti a Kiev fino a 140 miliardi di euro, ha evidenziato divisioni tra i leader che hanno partecipato al vertice informale di Copenaghen, tanto che alla fine si decide di non decidere.

Uso asset russi per Kiev, i favorevoli

“Esamineremo attentamente la questione e con ogni probabilità al prossimo Consiglio europeo, fra tre settimane, verrà presa una decisione concreta” ha detto il cancelliere tedesco Friedrich Merz, sottolineando di essere pronto a sostenere “qualsiasi strada che consenta di utilizzare gli asset russi per continuare ad aiutare l'Ucraina. Da Copenaghen parto comunque con la ferma convinzione che vi sia una grandissima convergenza nell'Ue e nella Comunità politica europea a intraprendere questa via. Putin non dovrebbe sottovalutare la nostra determinazione”. ha concluso Merz. Posizione che trova d’accordo anche la premier danese Mette Frederiksen: “È normale che ci siano domande e sono sicura che la Commissione risponderà alle domande. Ma il punto è: quali sono le alternative? La guerra continuerà, sfortunatamente. Bisogna finanziare le forze armate ucraine ed è costoso. E se non così non ho sentito altre opzioni altrettanto forti. Dunque ora servono risposte a domande tecniche. E Io spero che troveremo la soluzione per convincere il Belgio”.

I contrari

Proprio il Belgio è uno dei principali oppositori all’utilizzo degli asset russi, così come il premier Viktor Orban, che sottolinea: “L'Ungheria non toccherà mai i soldi di altri, non siamo ladri”, e lo stesso presidente francese Emmanuel Macron avverte: “Rispetteremo il diritto internazionale perché è in gioco la credibilità degli europei e l'attrattività dell'Europa. E il primo ministro belga ha pienamente ragione a ricordare sempre queste regole. L'Europa non è un continente dove si può, da un momento all'altro, impossessarsi degli averi di una banca centrale, chiunque essa sia. Rispettiamo il diritto internazionale”. “D'altro canto – ha aggiunto il capo dell’Eliseo –, questi beni congelati faranno parte della soluzione alla fine di questa guerra, perché la Russia avrà causato molti danni e generato molti costi per tutti. Quello che la Commissione propone è un'innovazione giuridica, che permette di dare visibilità all'Ucraina rispettando il diritto internazionale e le sue regole, e prevedendo una garanzia, sia dal bilancio dell'Unione sia dagli Stati membri. Sono tecniche da discutere, e sono proprio queste tecniche su cui lavoreremo nelle prossime settimane", ha concluso Macron

Mosca: l’Ue agisce come una banda. Risponderemo

Sulla vicenda degli asset russi è intervenuto anche il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, avvertendo che ogni azione dei Paesi europei “non resterà senza risposta” e sottolineando che “l'Unione europea si sta comportando ‘come una banda’ per impossessarsi dei capitali russi congelati. Qualcuno fa da palo, qualcuno ruba, e qualcun altro, come il Belgio, grida: 'Ragazzi, assumiamoci la responsabilità insieme'”. Quindi, come riferisce l'agenzia Interfax, conclude minacciando: “Coloro che sono coinvolti in queste azioni illegali paghino per le responsabilità legali e di altro tipo”.

Putin:

E mentre l’Europa si arma, il presidente Vladimir Putin, citato dall'agenzia Ria Novosti, fa sapere che “la risposta della Russia alla militarizzazione dell'Europa sarà ‘convincente’. Non ci può essere sicurezza per nessuno se la sicurezza di un Paese è realizzata a spese di un altro. La Russia sta monitorando attentamente la crescente militarizzazione dell'Europa. Penso che nessuno dubiti che tali misure costringeranno la Russia a rispondere e che non tarderanno ad arrivare”, ha affermato Putin.

Il capo del Cremlino, intervenendo alla sessione plenaria del 22esimo incontro del Valdai Discussion Club, ha poi sottolineato che “se Donald Trump fosse stato al potere negli Stati Uniti, il conflitto in Ucraina avrebbe potuto essere evitato”.

“Viviamo un tempo in cui tutto sta cambiando molto velocemente” e bisogna essere “pronti a tutto quello che può succedere” ha proseguito Putin nel suo discorso al Club Valdai. Lo sviluppo di un mondo multipolare, ha aggiunto, è “una diretta conseguenza dei tentativi dell'Occidente di mantenere l'egemonia sul mondo”.