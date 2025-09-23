Assemblea Onu in diretta, Trump: “Gli Usa vivono un’età dell’Oro”. E attacca le Nazioni Unite

13:52

Guterres: "Bene il riconoscimento della Palestina"

''Accolgo con favore le misure che molti Stati membri stanno adottando per rafforzare il sostegno alla soluzione dei due Stati, tra cui l'impegno a riconoscere lo Stato di Palestina''. Lo ha dichiarato il Segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres in apertura dell'80esima Assemblea generale dell'Onu. ''Il conflitto israelo-palestinese è rimasto irrisolto per generazioni. Il dialogo ha vacillato. Le risoluzioni sono state violate. Il diritto internazionale è stato violato. Decenni di diplomazia si sono rivelati inefficaci - ha sottolineato Guterres - . La situazione è intollerabile e peggiora di ora in ora. Siamo qui oggi per aiutarvi a trovare l'unica via d'uscita da questo incubo: una soluzione a due Stati, in cui due Stati indipendenti, sovrani e democratici - Israele e Palestina - vivano fianco a fianco in pace e sicurezza all'interno dei loro confini sicuri e riconosciuti sulla base delle linee precedenti al 1967, con Gerusalemme come capitale di entrambi gli Stati, in linea con il diritto internazionale, le risoluzioni delle Nazioni Unite e altri accordi pertinenti''. Guterres ha anche citato ''gli sviluppi in Cisgiordania'' definendoli ''una minaccia esistenziale per la soluzione dei due Stati'', in particolare per ''l'incessante espansione degli insediamenti. La minaccia strisciante dell'annessione. L'intensificazione della violenza dei coloni. Tutto questo deve finire''.