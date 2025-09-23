Assemblea Onu in diretta, Trump: “Gli Usa vivono un’età dell’Oro”. E attacca le Nazioni Unite

New York, 23 settembre 2025 – La crisi di Gaza al centro del dibattito dell’Assemblea Onu (qui la diretta tv) che entra oggi nel clou con la sessione generale, in uno scenario di tensione dopo che una decina di Paesi (in prima fila Francia, Regno Unito, Canada e Australia) ieri ha formalizzato il riconoscimento dello Stato di Palestina, scatenando la reazione di Israele. Sul tavolo anche la guerra in Ucraina e i rischi per l’Europa alla luce degli sconfinamenti di droni. In corso l’intervento di Donald Trump: "Ho portato pace in sette guerre – ha detto il presidente Usa nel suo primo discorso dalla rielezione – è triste che l'Onu non abbia aiutato". Giorgia Meloni, atterrata oggi a New York e presente nel Palazzo di Vetro, parlerà invece domani. Ha aperto il lavori il segretario Guterres: “Senza istituzioni multipolari l’Europa rischia il caos, la distruzione di Gaza ingiustificabile”.
Notizie in diretta
Trump: "Ho portato pace in sette guerre, è triste che l'Onu non abbia aiutato". Nel suo discorso alle Nazioni Unite, il presidente ha accusato l'Onu di non aver fatto nulla per cercare la risoluzione dei conflitti mondiali. Trump, con un gioco di parole, ha detto che ciò che non hanno fatto le Nazioni Unite lo hanno fatto gli Stati Uniti.
Donald Trump ha lanciato un attacco sull'immigrazione illegale. "Sta distruggendo il vostro Paese", ha detto rivolto all'Assemblea generale dell'Onu.
"Gli Stati Uniti vivono un'età dell'oro - ha detto Donald Trump nel suo intervento all'Onu, il primo dalla sua rielezione -. Sono la nazione più potente al mondo. Sotto la mia leadership è stata sconfitta l'inflazione, sono stati abbassati i mutui, la Borsa è salita. Gli stipendi dei lavoratori sono saliti. In soli 8 mesi abbiamo investito 17mila miliardi. Abbiamo fatto il più grande taglio di tasse della storia". Con Biden "eravamo lo zimbello di tutti", gli Usa hanno vissuto una delle "grandi crisi dei nostri tempi". Ora "l'America è rispettata di nuovo sul palcoscenico mondiale".
Trump strappa un sorriso all'assemblea Onu: "Non funziona il gobbo, chi se ne occupa avrà qualche conseguenza. Non mi dispiace parlare senza il gobbo, parlerò con il cuore".
Nel suo intervento all'Assemblea generale dell'Onu, il presidente del Brasile, Inacio Lula da Silva, ha dichiarato che "quella militare non è la soluzione" per mettere fine al conflitto tra Russia e Ucraina, ma che serve una "soluzione realistica".
Dieci manifestanti anti-trumpiani sono stati arrestati nell'area del Palazzo di Vetro, dove è arrivato il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, atteso tra pochi minuti dal suo discorso all'Assemblea generale. I dieci stavano bloccando il traffico, lanciando lo slogan "No Trump, no all'America fascista". Mentre sono stati portati via in manette dalla polizia hanno continuato a lanciare i loro slogan.
Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, è arrivato al Palazzo di Vetro di New York per l'assemblea generale dell'Onu. Il tycoon, accompagnato dalla moglie Melania, terrà il suo discorso a breve.
''Accolgo con favore le misure che molti Stati membri stanno adottando per rafforzare il sostegno alla soluzione dei due Stati, tra cui l'impegno a riconoscere lo Stato di Palestina''. Lo ha dichiarato il Segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres in apertura dell'80esima Assemblea generale dell'Onu. ''Il conflitto israelo-palestinese è rimasto irrisolto per generazioni. Il dialogo ha vacillato. Le risoluzioni sono state violate. Il diritto internazionale è stato violato. Decenni di diplomazia si sono rivelati inefficaci - ha sottolineato Guterres - . La situazione è intollerabile e peggiora di ora in ora. Siamo qui oggi per aiutarvi a trovare l'unica via d'uscita da questo incubo: una soluzione a due Stati, in cui due Stati indipendenti, sovrani e democratici - Israele e Palestina - vivano fianco a fianco in pace e sicurezza all'interno dei loro confini sicuri e riconosciuti sulla base delle linee precedenti al 1967, con Gerusalemme come capitale di entrambi gli Stati, in linea con il diritto internazionale, le risoluzioni delle Nazioni Unite e altri accordi pertinenti''. Guterres ha anche citato ''gli sviluppi in Cisgiordania'' definendoli ''una minaccia esistenziale per la soluzione dei due Stati'', in particolare per ''l'incessante espansione degli insediamenti. La minaccia strisciante dell'annessione. L'intensificazione della violenza dei coloni. Tutto questo deve finire''.
"Siamo entrati in un'epoca di scompiglio irresponsabile e sofferenza umana incessante. Guardatevi intorno: i principi delle Nazioni Unite che avete contribuito a stabilire sono sotto assedio", ha dichiarato il segretario generale delle Nazioni Unite António Guterres durante il discorso di apertura dell'Assemblea dell'Onu. "Ascoltate - ha dichiarato all'Aula - i pilastri della pace e del progresso stanno cedendo sotto il peso dell'impunità, delle disuguaglianze e dell'indifferenza", ha affermato il segretario. "Nazioni sovrane invase, la fame usata come arma, la verità messa a tacere, fumo che sale dalle città bombardate, rabbia crescente in società frammentate, mari che si alzano, coste che scompaiono: ognuno di questi è un segnale, ognuno una domanda - che tipo di mondo vogliamo scegliere?", ha chiesto il segretario all'Assemblea.
Il segretario generale dell'Onu, Antonio Guterres, ha chiesto alla comunità internazionale riunita al Palazzo di Vetro di "lavorare per un pieno cessate il fuoco stabile e duraturo" nel conflitto tra Russia e Ucraina". Guterres ha ricordato che la "violenza contro i civili continua, mentre le infrastrutture vengono distrutte e questo minaccia la pace globale".
"Il nostro mondo sta diventando sempre più multipolare. Questo può essere positivo, perché riflette un panorama globale più diversificato e dinamico. Ma la multipolarità senza istituzioni multilaterali efficaci provoca il caos, come l'Europa ha imparato a sue spese, dando origine alla Prima Guerra Mondiale". Lo ha detto il segretario generale dell'Onu Antonio Guterres aprendo i lavori dell'80esima Assemblea Generale Onu.
Il Segretario generale delle Nazioni Unite, António Guterres, presenterà il rapporto annuale sulle attività dell'Organizzazione in apertura del dibattito generale, dichiarando che "la distruzione di Gaza è andata ben oltre qualsiasi altra cosa abbia vissuto durante il suo mandato". "Condanno Hamas" per quanto ha fatto il 7 ottobre, ha affermato il segretario generale, ma "nulla può giustificare la distruzione sistematica di Gaza", per questo Guterres ha chiesto agli attori in causa un "cessate il fuoco" immediato e un altrettanto immediato "rilascio di tutti gli ostaggi". Per il segretario generale la "soluzione a due Stati, che è stata riaffermata ieri (in Assemblea Onu, ndr)" rimane la via per interrompere la violenza.
Nel discorso all'Assemblea Generale dell'Onu, Donald Trump parlerà "del suo successo nel raggiungere la pace su una scala che nessun altro presidente ha mai raggiunto". Lo riferisce Fox News sottolineando che il presidente parlerà in particolare di Armenia e Azerbaigian; Thailandia e Cambogia; Ruanda e Repubblica Democratica del Congo.
Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è arrivato all'Onu per l'apertura del dibattito di alto livello dell'80esima Assemblea Generale.