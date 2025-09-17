Continua l’assalto di Israele a Gaza City. Aperto nuovo valico temporaneo per consentire la fuga

Roma, 17 settembre 2025 – Tank e truppe israeliane in azione nell'assalto a Gaza City. "Abbiamo iniziato l'operazione intensiva: è una fase cruciale", annuncia Netanyahu. "Avanti fino alla sconfitta di Hamas e al rilascio degli ostaggi", dice Katz. Protestano i familiari degli ostaggi.
Israele ha annunciato l'apertura di un "nuovo passaggio temporaneo" per consentire ai residenti di fuggire da Gaza City.
Ieri oltre 100 i morti nella Striscia, secondo fonti locali. L'Ue condanna e annuncia sanzioni contro Israele. Silenzio da Trump. La commissione indipendente d'inchiesta Onu afferma che a Gaza si sta "consumando un genocidio".
Notizie in diretta
Almeno 17 persone sono rimaste uccise nei bombardamenti messi a segno dall'alba di oggi dalle forze israeliane nella Striscia di Gaza. Lo riporta l'agenzia di stampa Wafa, citando fonti sanitarie, secondo cui sette persone sono morte a Gaza City, mentre tre membri di una sola famiglia sono rimasti uccisi in un raid compiuto contro una tenda nell'area umanitaria al Mawasi, a Khan Younis, nel sud dell'enclave palestinese. Nella giornata di ieri gli ospedali hanno registrato la morte di 101 persone, di cui 86 nel nord dell'enclave palestinese.
Israele ha annunciato l'apertura di un "nuovo passaggio temporaneo" per consentire ai residenti di fuggire da Gaza City.