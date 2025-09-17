Continua l’assalto di Israele a Gaza City. Aperto nuovo valico temporaneo per consentire la fuga

Roma, 17 settembre 2025 – Tank e truppe israeliane in azione nell'assalto a Gaza City. "Abbiamo iniziato l'operazione intensiva: è una fase cruciale", annuncia Netanyahu. "Avanti fino alla sconfitta di Hamas e al rilascio degli ostaggi", dice Katz. Protestano i familiari degli ostaggi.

Israele ha annunciato l'apertura di un "nuovo passaggio temporaneo" per consentire ai residenti di fuggire da Gaza City.

Ieri oltre 100 i morti nella Striscia, secondo fonti locali. L'Ue condanna e annuncia sanzioni contro Israele. Silenzio da Trump. La commissione indipendente d'inchiesta Onu afferma che a Gaza si sta "consumando un genocidio".

I palestinesi sfollati si spostano con i loro beni verso sud su una strada nell'area del campo profughi di Nuseirat, nella Striscia di Gaza centrale

