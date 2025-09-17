Mercoledì 17 Settembre 2025

Tutti tirano la giacchetta

Pier Francesco De Robertis
Tutti tirano la giacchetta
Esteri
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Israele a GazaPatrimonio Robert RedfordFigli Robert RedfordKatia Buchicchio Miss ItaliaManovra 2025 stipendi
Acquista il giornale
EsteriContinua l’assalto di Israele a Gaza City. Aperto nuovo valico temporaneo per consentire la fuga
17 set 2025
REDAZIONE ESTERI
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Esteri
  3. Continua l’assalto di Israele a Gaza City. Aperto nuovo valico temporaneo per consentire la fuga

Continua l’assalto di Israele a Gaza City. Aperto nuovo valico temporaneo per consentire la fuga

Tank e truppe in azione. Almeno 17 persone morte nei raid lanciati oggi, ieri oltre 100 nel primo giorno dell’offensiva terrestre

Continua l’assalto di Israele a Gaza City. Aperto nuovo valico temporaneo per consentire la fuga
Per approfondire:

Roma, 17 settembre 2025 – Tank e truppe israeliane in azione nell'assalto a Gaza City. "Abbiamo iniziato l'operazione intensiva: è una fase cruciale", annuncia Netanyahu. "Avanti fino alla sconfitta di Hamas e al rilascio degli ostaggi", dice Katz. Protestano i familiari degli ostaggi.

Israele ha annunciato l'apertura di un "nuovo passaggio temporaneo" per consentire ai residenti di fuggire da Gaza City.

Ieri oltre 100 i morti nella Striscia, secondo fonti locali. L'Ue condanna e annuncia sanzioni contro Israele. Silenzio da Trump. La commissione indipendente d'inchiesta Onu afferma che a Gaza si sta "consumando un genocidio". 

PALESTINIAN-ISRAEL-CONFLICT
I palestinesi sfollati si spostano con i loro beni verso sud su una strada nell'area del campo profughi di Nuseirat, nella Striscia di Gaza centrale

Notizie in diretta

06:42
Almeno 17 persone uccise nei raid israeliani lanciati oggi

Almeno 17 persone sono rimaste uccise nei bombardamenti messi a segno dall'alba di oggi dalle forze israeliane nella Striscia di Gaza. Lo riporta l'agenzia di stampa Wafa, citando fonti sanitarie, secondo cui sette persone sono morte a Gaza City, mentre tre membri di una sola famiglia sono rimasti uccisi in un raid compiuto contro una tenda nell'area umanitaria al Mawasi, a Khan Younis, nel sud dell'enclave palestinese. Nella giornata di ieri gli ospedali hanno registrato la morte di 101 persone, di cui 86 nel nord dell'enclave palestinese.

05:33
Israele apre nuovo passaggio temporaneo per fuggire da Gaza City

Israele ha annunciato l'apertura di un "nuovo passaggio temporaneo" per consentire ai residenti di fuggire da Gaza City.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata