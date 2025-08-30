Assalto finale a Gaza City

Mentre Israele accelera i preparativi per una grande offensiva contro Hamas a Gaza City – ieri ha annunciato la fine delle ‘pause umanitarie’ di 10 ore al giorno nel sud della Striscia –, il governo di Netanyahu ha incassato un aperto sostegno dagli Stati Uniti. Il segretario di Stato Marco Rubio ha annunciato la revoca dei visti di ingresso negli Usa per i delegati dell’Olp e dell’Autorità nazionale palestinese nell’imminenza della riunione dell’Assemblea generale dell’Onu in cui a settembre alcuni Paesi (fra cui Francia, Canada ed Australia) intendono riconoscere lo Stato palestinese. Per la diplomazia Usa la leadership palestinese deve piuttosto "rinunciare al terrorismo, sospendere le iniziative per il riconoscimento dello Stato indipendente e cessare le iniziative internazionali contro Israele". I dirigenti di Ramallah hanno chiesto l’intervento urgente del segretario generale dell’Onu Antonio Guterres per garantire che comunque Abu Mazen e la sua delegazione possano partecipare a quell’evento.

Intanto Israele si è visto a sua volta oggetto di crescenti pressioni internazionali che mirano ad imporgli una tregua immediata sul terreno. Il ministro degli esteri turco Hakan Fidan, in un acceso dibattito nel parlamento, ha annunciato la chiusura dei porti turchi alle navi israeliane e il blocco dello spazio aereo per gli aerei di Tel Aviv. Le misure punitive turche verso Israele includono da tempo la drastica riduzione dell’interscambio commerciale. Nelle stesse ore anche la Gran Bretagna ha inferto un duro colpo ad Israele annunciando che i responsabili governativi israeliani non saranno invitati al Salone degli armamenti DSEI di Londra, in programma all’inizio di settembre. "Questa decisione – ha replicato il ministero della difesa israeliano – gioca a favore degli estremisti e legittima il terrorismo, mentre Israele è impegnato su diversi fronti contro estremisti islamici ed organizzazioni terroristiche".

Poche ore prima l’aviazione israeliana aveva condotto un esteso bombardamento a Sanaa (Yemen) nel tentativo di decapitare la leadership politica e militare degli Houthi responsabile di mesi di attacchi continui con missili balistici e con droni verso obiettivi strategici in Israele. Sul web si sono diffuse voci secondo cui potrebbero essere stati colpiti una decina di dirigenti fra cui il leader Abd al-Malik al-Houthi, il capo stato maggiore al-Ghamari ed il comandante delle forze al-Quds al-Hawali.

Sul fronte immediato dei combattimenti, il portavoce militare ha annunciato che adesso Gaza City è "una zona pericolosa di combattimento: abbiamo cominciato le operazioni preliminari e le fasi iniziali dell’attacco". Ferma la replica di Hamas: "Israele pagherà per l’occupazione di Gaza e gli ostaggi israeliani ancora trattenuti nella Striscia di Gaza dovranno affrontare gli stessi rischi che corrono i nostri miliaziani". Oltre alla cessazione delle ‘pause umanitarie’ – che consentivano alla popolazione di rifornirsi di viveri – sono stati sospesi anche i lanci aerei di aiuti. Ai primi di settembre l’esercito inizierà a reclutare decine di migliaia di riservisti che dovranno tenersi pronti per l’ingresso a Gaza City e nei campi profughi vicini, dove ancora si trovano secondo le stime 800mila civili. In questo contesto di incertezza ieri Israele ha annunciato di aver recuperato – con un’operazione condotta a Gaza dall’esercito e da agenti dei servizi segreti – il corpo di un ostaggio ucciso da Hamas nel kibbutz Beeri il 7 ottobre. I militari hanno inoltre portato in Israele anche quelli che potrebbero essere i resti di un secondo ostaggio.