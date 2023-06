Scandalo a Taiwan, bambini drogati con sedativi all’asilo. “Gli insegnanti ci davano una pozione”

Taiwan, 21 giugno 2023 – Uno scandalo che ha suscitato rabbia e dolore in molti cittadini taiwanesi quello che è accaduto in un asilo di Nuova Taipei. Alcuni insegnanti sono stati accusati di aver drogato i loro alunni con psicofarmaci nascosti nello sciroppo per la tosse. A inchiodarli, come racconta The Telegraph, le tracce di fenobarbital e benzodiazepine nelle urine di oltre 70 bambini.

La vicenda

Tutto è iniziato quando i genitori dei piccoli hanno notato atteggiamenti strani dei figli di ritorno da scuola. Irrequietezza, irritabilità e chiari segnali di astinenza. In alcuni il rifiuto di tornare nell’istituto il giorno successivo. E poi i racconti. Quella strana ‘pozione’ che i bambini dicevano a mamme e papà di aver bevuto.

Così, da metà maggio in poi sono iniziate le segnalazioni alla polizia da parte dei genitori preoccupati. Oltre una dozzina di loro ha sporto denuncia. Altri, invece, in un primo momento hanno faticato a credere ai racconti dei loro bimbi. "Ero arrabbiato con me stesso per non aver creduto che mio figlio stesse davvero chiedendo aiuto", ha raccontato un genitore.

Le conferme sono arrivate con i test sulle urine. A inizio giugno i legislatori di Taiwan hanno riferito che 77 bambini erano risultati positivi a barbiturici nei test tossicologici.

Questa classe di farmaci, in grado di deperire il sistema nervoso centrale, ha proprietà ansiolitiche, sedative e ipnotiche su chi le assume. Talvolta, tali sostanze si possono trovare anche nelle medicine per la tosse.

Avviata un’indagine penale, uno degli insegnati ha riferito alle autorità che i medicinali venivano somministrati ai bambini sotto consenso dei genitori. Questi ultimi avevano firmato un modulo ma non è chiaro se fossero a conoscenza degli effetti che lo sciroppo avrebbe potuto provocare sui minori.

Lo scandalo travolge il sindaco

La storia ha innescato uno scandalo che sta mettendo a rischio la campagna elettorale di Hou Yu-ih, sindaco della città taiwanese. Il primo cittadino è finito nel mirino dei parenti delle vittime, che lo accusano di non aver dato sufficiente rilievo alla vicenda perché troppo occupato nella propaganda della sua candidatura alla presidenza.

In particolare, la principale recriminazione avanzata al sindaco riguarda il presunto ritardo con cui ci si è mobilitati per effettuare i test tossicologici su larga scala.

A protestare anche gli studenti di un’università in cui Yu-ih ha recentemente tenuto un discorso, come riportano i media locali. “Il sindaco Hou è in giro a chiedere voti; (considera) l’avvelenamento dei bambini non importante”, hanno lamentato i manifestanti.

Nel frattempo, la società Kid Castle Educational Group, di cui fa l’asilo fa parte come franchising, non ha risposto alla richiesta di commenti in merito alla faccenda.