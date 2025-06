La mattanza di Artur a Graz: il bullismo, gli studi lasciati. Cosa sappiamo sul killer

Graz, 10 giugno 2025 – Ha sparato una raffica di 40 colpi, prima di infilarsi in bagno e mirare a se stesso. Artur A, 21 anni, cittadino austriaco, ha fatto una strage nel suo ex liceo. All’istituto Borg (Bundesoberstufenrealgymnasium) di Graz era un giorno come un altro. Alle 10 tutti gli studenti erano in classe per le lezioni quando improvvisamente si sono sentiti dei colpi fortissimi. Ragazzi e professori si sono rifugiati dove potevano, chi si è barricato in aula, chi è scappato fuori dall’istituto. Ma è stata una carneficina. Nove persone – un insegnate e otto studenti fra i 14 e 18 anni – sono morte sul colpo o da lì a poco: 12 sono rimaste ferite in modo grave, due sono in condizioni critiche.

Graz, polizia vicino alla scuola dove è avvenuta la sparatoria di massa (Afp via Ansa)

Non sappiamo se Artur avesse un obiettivo. Ma secondo riportato dalle cronache locali, avrebbe preso di mira in particolare due aule della sua ex scuola, una era la stessa che ospitava la sua classe. Aveva con sé due armi, una pistola e un fucile da caccia, entrambe regolarmente acquistate, pochi giorni fa. Non aveva precedenti penali.

Ma perché ha aperto il fuoco? Secondo le testimonianze raccolte dai media austriaci fra i ragazzi, il 21enne lamentava di essere stato vittima di bullismo. Particolare significativo: Artur A. non aveva finito la scuola. In quest’ottica la strage, tuttora inspiegabile, assumerebbe quindi i contorni di una spietata, illogica, rivalsa. Ma mancano ancora tantissimi pezzi di questo puzzle dell’orrore. Della storia di Artur, si sa poco o nulla.

Dopo aver sparato all’impazzata, il giovane si è rifugiato in bagno. Braccato delle forze speciali Cobra, appena piombate nella scuola, ha rivolto la pistola contro se stesso.