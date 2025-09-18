Arrestati 3 britannici sospettati di spionaggio per conto di Mosca. Scotland Yard: “Aumentano i reclutamenti dei servizi segreti stranieri”

Londra, 18 settembre 2025 – Tre cittadini britannici sono stati arrestati con l'accusa di attività di spionaggio a favore della Russia. Si tratta di due uomini, di 46 e 41 anni, e una donna di 35 anni, fermati nelle scorse nella contea inglese dell’Essex. Si moltiplicano le indagini di Scotland Yard contro le presunte infiltrazioni russe nel Regno Unito.

Gli arresti sono scattati sulal base di un’inchiesta condotta dalla polizia e dall'intelligence britanniche. Lo riporta Sky News Uk

Non si tratta di cittadini russi, gli arrestati sono di nazionalità britannica. "Attraverso la nostra recente attività di sicurezza nazionale, stiamo assistendo a un numero crescente di reclutamenti di soggetti adescati da servizi segreti stranieri", ha detto Dominic Murphy, capo dell'antiterrorismo di Scotland Yard.