L’escalation nucleare oltre Trump-Putin: la corsa al bottone più grosso svela il lato oscuro della deterrenza

Roma, 31 ottobre 2025 – Il segretario del Consiglio di Sicurezza russo, Serghei Shoigu, dichiara, senza nemmeno troppa reticenza, che nel suo Paese e in altri i test nucleari non si sono mai fermati ‘né per un solo giorno, né per una sola ora’. E se lo dice lui, c’è da crederci. Ex ministro della Difesa, di strategia ha sempre capito poco, infatti Putin lo ha spedito al Consiglio di Sicurezza Nazionale, dove il presidente è lui, appena ha visto che la guerra in Ucraina non andava proprio secondo le aspettative. Ma Shoigu è sempre stato molto bravo a piazzare commesse e a intrattenere rapporti con governi stranieri. Quindi sa dove tira il vento. Le sue parole, poi, arrivano a poche ore da quelle di Donald Trump. Il presidente Usa ha detto alcune cose molto interessanti. La prima è che anche l’America riprenderà le esercitazioni nucleari, ammesso che le abbia mai interrotte. La seconda è che gli Usa hanno l’arsenale più ampio e moderno di tutti, grazie agli investimenti portati avanti durante il suo primo mandato. Un nuovo primato di cui vantarsi, ma del quale non va fiero, perché ha sottolineato il tycoon “è stato costretto a farlo”, aggiungendo subito dopo che la Cina potrebbe arrivare al pari degli Usa e della Russia nel giro di pochi anni.

La Russia testa un ICBM, missile balistico intercontinentale per il trasporto di ordigni nucleari (Afp)

L’evoluzione del nucleare

La verità è che il nucleare un tempo era considerato appannaggio solo di poche nazioni. Sostanzialmente quelle che avevano vinto la Seconda Guerra Mondiale e che hanno un posto nel Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Non a caso, il Trattato di non proliferazione nucleare (TNP) riconosce come Paesi possessori di armi nucleari gli Usa, la Russia (ai tempi del trattato, nel 1968, era ancora URSS), la Cina, la Francia e il Regno Unito. Purtroppo, con il passare degli anni la lista si è allungata. Fuori dal trattato ci sono altri Paesi che hanno bombe atomiche e spesso non sono nazioni che ispirano sicurezza. L’India ha 160 ordigni, che potrebbe utilizzare soprattutto contro Cina e contro Pakistan. Il Pakistan potrebbe ‘ricambiare’ il favore con 170 testate. Israele, per motivazioni di autodifesa, può contare su 80-90 missili. C’è poi la Corea del Nord, che di testate ne ha una cinquantina e che non intende fermarsi a questa cifra.

Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan

I Paesi che puntano all’atomica

A questi vanno aggiunti i Paesi che la bomba nucleare la sognano. Un po’ per quella che ritengono un’oggettiva necessità, un po’ per entrare a pieno titolo nel novero delle ‘Nazioni che contano’. Fra queste ci sono l’Iran e l’Arabia Saudita. Ma, per quanto sotto stretto controllo della Nato, ci sta pensando anche la Turchia di Recep Tayyip Erdogan, il Brasile di Lula, la Corea del Sud e il Giappone. C’è anche l’Ucraina, che al nucleare aveva rinunciato unilateralmente nel 1994, ma dopo due invasioni russe se n’è pentita amaramente.

Il presidente Usa Donald Trump

Il lato oscuro della deterrenza nucleare

In un mondo dove l’arma nucleare è sempre più diffusa, le grandi nazioni devono distinguersi o per ampiezza dell’arsenale o per potenza delle testate. Per questo, le esercitazioni non sono mai finite. Perché il concetto di deterrenza nucleare è cambiato. Da club ristretto e sempre governato al multilateralismo dell’ONU, si è passati al mondo multipolare, dove ognuno vuole la sua fetta di influenza. E dove ormai le potenze nucleari si distinguono fra quelle che possono creare danni, anche importanti, e quelle che possono annientare.

Una esplosione nucleare

Del resto, durante il suo primo mandato, fu proprio il presidente Trump a dire al dittatore nordcoreano Kim Jong-Un “il mio bottone è più grosso del tuo”. Il problema è che più lo hanno quel bottone, più è facile che qualcuno prima o poi lo prema.