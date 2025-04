Arizona, bimbo di due anni si perde nel deserto. Buford, cane pastore dei Pirenei, lo trova e lo porta al suo ranch: salvo

Roma, 18 aprile 2025 - Un bambino di due anni, disperso da ore nel deserto dell'Arizona, è stato salvato da un cane pastore dei Pirenei. L'incredibile storia è raccontata dalla NBC News, e ripresa da Le Parisiene, risale al 15 aprile, quando un bimbo di due anni è scomparso da casa verso le 17, ed subito scattata una gigantesca operazione di ricerca, in un ambiente abitato di pericoli, dai coyote ai puma, per non parlare dei serpenti a sonagli.

Ma Boden Allen, di Seligman, vestito solo del pigiamino ha girovagato per ore, sopravvivendo a tutti i pericoli, coprendo almeno 11 chilometri col rischio reale di essere aggredito da qualche animale selvaggio. Almeno fino a quando il Buford, il cane di un coltivatore della zona lo ha visto e scortato alla fattoria del suo padrone, Scotty Dunton.

Dopo 16 ore finiva così l'angoscia dei parenti, disperati per il piccolo. Dunton ha raccontato che il suo Buford ha guidato il piccolo fino al ranch nella tarda mattinata del 16 aprile: "Stavo per salire in macchina quando ho visto Buford arrivare accompagnato da un bambino biondo. Avevo saputo dello smarrimento del piccolo e così ho compreso subito che era lui". Il coltivatore ha riferito alla tv locale che una notte al freddo nel deserto, con puma e coyote in agguato, lo avevano fatto pensare al peggio per la sorte del bambino.

Il proprietario del ranch ha svelato che Boden gli ha riferito di non aver camminato tutta la notte, ma di essersi riposato sotto un albero. Il coltivatore gli ha dato acqua, formaggio e una banana, mentre attendevano l'arrivo dello sceriffo. Poi il piccolo, in un buono stato di salute, è stato riportato ai suoi genitori.