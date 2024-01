Aria di rimpasto in Francia, in bilico la premier

PARIGI

Rilanciare un secondo mandato finora tutto in salita e rinsaldare i legami di una maggioranza di governo in Francia apparsa divisa e sfilacciata nell’ultima prova, quella del varo della legge sull’immigrazione, quando un deputato di Emmanuel Macron su quattro ha votato contro: questo l’obiettivo dell’atteso rimpasto di governo che il presidente francese avrebbe intenzione di annunciare oggi o domani. L’incertezza numero uno riguarda Elisabeth Borne, data per spacciata già nel rimpasto di inizio estate e invece rimasta al suo posto. Potrebbe accadere anche stavolta, nonostante da settimane i media d’Oltralpe si siano lanciati in un "totopremier" immaginando e via via scartando tutti i possibili sostituti. Prima Richard Ferrand, ex ministro e personaggio molto vicino a Macron. Poi addirittura il giovane ministro dell’Educazione Gabriel Attal, pupillo del presidente, il quale avrebbe però ambizioni presidenziali per il 2027 che rischierebbe di bruciare. Poi altri due nomi: quello dell’ex ministro (alla Casa, poi all’Agricoltura) Julien Denormandie, e quello dell’attuale ministro delle Forze armate, Sébastien Lecornu, attuale ministro delle Forze Armate. Non si esclude neppure una nomina del ministro dell’Economia, Bruno Le Maire.