Argentina, Milei vince le elezioni di metà mandato con oltre il 40%: “Giorno storico”. Trump: “Lavoro meraviglioso”

Buenos Aires, 27 ottobre 2025 – Ampia vittoria del partito del presidente argentino Javier Milei alle elezioni di medio termine in Argentina, considerate anche un giudizio importante sull'operato del presidente eletto meno di due anni fa. Il partito di governo ‘La Libertad Avanza’ ha infatti ottenuto il 40,84% delle preferenze, secondo i primi dati ufficiali. La coalizione peronista ‘Fuerza Patria’ è rimasta indietro il 24,5% dei voti.

"Oggi è stato chiaramente un giorno storico per l'Argentina", ha detto il presidente dal bunker della LLA a Buenos Aires, dove con il suo team ha festeggiato la vittoria alle elezioni legislative di medio termine. Milei ha anche ffermato che il governo ha superato "la svolta" e ora inizierà a "costruire una grande Argentina".

Trump: “La nostra fiducia è stata giustificata”

“Congratulazioni al Presidente Javier Milei per la sua schiacciante vittoria in Argentina. Sta facendo un lavoro meraviglioso! La nostra fiducia in lui è stata giustificata dal popolo argentino". Così su Truth il presidente Usa Donald Trump commenta la vittoria del partito di Milei alle legislative di medio termine in Argentina.

I risultati

A livello nazionale, nella categoria dei deputati, il partito al governo ha ottenuto il 40,84% – pari a 8.653.710 voti – contro il 24,50% di Fuerza Patria, che rappresenta l'opposizione di sinistra. Sono stati eletti 24 senatori e 127 deputati nazionali, che siederanno al Congresso a partire dal 10 dicembre. L'affluenza alle urne è stata del 67,85% degli elettori registrati. Per la prima volta, è stata utilizzata la scheda elettorale unica per eleggere i rappresentanti nazionali.

"A partire dal 10 dicembre avremo il Congresso più riformista della storia", ha detto ancora Milei, sottolineando che con questa vittoria avrà a disposizione 110 deputati e 20 senatori al Congresso a partire dal 10 dicembre per garantire l'approvazione delle riforme che intende attuare nel Paese. "Nei primi due anni abbiamo lavorato per garantire che il Paese non precipitasse. L'Argentina era un campo minato e, grazie a questo gruppo di persone di talento, siamo riusciti a emergere. Dobbiamo consolidare il percorso riformista nei prossimi due anni", ha aggiunto.

Milei convocherà i governatori per attuare le riforme

Il Presidente ha annunciato che convocherà i governatori per attuare le riforme concordate nel Patto del maggio 2024: "Vogliamo invitare la maggioranza dei governatori. Ora possiamo tradurre in legge le direttive del Patto di Maggio. Potremo sederci e discutere le basi per un'Argentina diversa. Abbiamo un'opportunità storica e irripetibile", ha affermato, sottolineando inoltre che "due argentini su tre non vogliono tornare al passato".

"Siamo 14 punti avanti al kirchnerismo. Gli argentini non vogliono tornare al modello del fallimento. Mai più populismo", ha scandito Milei tra gli applausi dei suoi sostenitori.