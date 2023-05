Argentina, l’inflazione vola oltre il 100%. Arriva la banconota da 2.000 pesos

Roma, 22 maggio 2023 - L'inflazione in Argentina ha superato il 100% (108%), e la valuta nazionale è in continua erosione. Così il governo ha lanciato una nuova banconota da 2.000 pesos, la più grande in circolazione vista fino ad oggi.

La banconota deve ancora entrare in circolo, ma entro una settimana sarà distribuita gradualmente alle banche allo scopo di "migliorare il funzionamento degli sportelli automatici e ottimizzare i flussi di cassa", scrive in una nota la Banca centrale Argentina.

Non varrà molto comunque: al cambio ufficiale la banconota da 2.000 pesos avrebbe un valore di 8,59 dollari, ma al cambio informale, quello con cui la maggior parte degli argentini si ritrova a fare i conti in un quotidiano bimonetario, vale solo 4.08 dollari, cioè il prezzo per l'acquisto di un panino e una bibita in un fast food.

Il nuovo biglietto avrà su un dorso l'effige dei due principali ricercatori argentini del campo della medicina, Cecilia Grierson e Ramon Carrillo, e dall'altra parte quella dell'istituto di microbiologia Carlos Malbran. I 20 pesos valgono meno di un euro.