Il 6 maggio il principe Harry e Meghan Markle, duca e duchessa del Sussex, hanno avuto gli occhi del mondo puntati addosso grazie alla nascita del figlio, il royal baby Archie Harrison Mountbatten-Windsor: ora però è tempo di tornare alla normalità e pare che questo significhi che lui cambia i pannolini e lei si prepara a riprendere il proprio lavoro quanto prima.



IL PRINCIPE HARRY, MEGHAN MARKLE E IL ROYAL BABY

Nel caso di Megan, lavorare significa occuparsi delle iniziative caritatevoli che segue in quanto membro della famiglia reale: un compito che richiede energie, perché spesso deve interagire con numerose persone, e che vuole riprendere in mano quanto prima. Secondo i tabloid britannici, la duchessa del Sussex ha intenzione di restare "in congedo maternità" per il minore tempo possibile, senza ovviamente mettere a rischio la propria salute o trascurare il piccolo Archie.



Dal canto suo, il principe Harry sta gestendo le responsabilità genitoriali "su un piano di assoluta parità con Meghan" (parole del magazine Daily Mail). Al momento, questo significa soprattutto cambiare pannolini: un compito decisamente privo di qualunque glamour reale, ma che ogni padre dovrebbe sapere svolgere.



Non è dato sapere come se la stia cavando Harry, ma secondo il campione di rugby Mike Tindall, che ha sposato una cugina del principe e dunque lo conosce molto bene, "sarà un ottimo papà."



