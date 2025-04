Arborelius, mistico e spirituale. L’ex luterano che sogna Roma

Chi cerca un Papa dal respiro mistico e spirituale, legato alla dottrina, ma attento anche alle esigenze del presente può guardare alla Svezia. Nella personalità del cardinale Ander Arborelius, 75 anni, si condensano tutte queste esigenze. Il vescovo di Stoccolma proviene da una famiglia luterana, ma a 20 anni scelse di convertirsi al cattolicesimo e più tardi professò i voti solenni dei carmelitani scalzi con i quali ha trascorso periodi di vita monastica.

Primo cardinale svedese nella storia dai tempi della riforma luterana, in virtù della sua particolare dedizione ai temi dell’integrazione, nel 2005 è stato fra i firmatari del Manifesto di Pasqua con il quale si cercava di agevolare l’ottenimento del permesso di soggiorno per i rifugiati in Svezia.

PROVive nel Paese più secolarizzato d’Europa dove ha dato prova di fermezza nei principi, ma anche di sensibilità e ascolto sul versante delle nuove sfide pastorali.

CONTRODifficile che il Conclave volga lo sguardo al nord Europa. I conservatori meno oltranzisti comunque stanno cercando di veicolarne le qualità.