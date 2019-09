Philadelphia - 29 settembre 2019 - Steve Javie è stato ordinato diacono cattolico. Per chi ancora non lo conoscesse, il 64enne Javie è l'arbitro Nba (National basketball association, la lega americana di pallacanestro) più famoso e rispettato del mondo, con le sue 25 stagioni di carriera professionistica (dal 1986 al 2011 sui parquet a stelle e strisce) in cui ha diretto 1.472 gare. "Noooo, tu hai fischiato fallo a Michael Jordan, Magic Johnson, Kobe Bryant e LeBron James? Non ci posso credere", è stata la reazione dei suoi colleghi di seminario e anche del rettore quando hanno scoperto chi era quel tipo molto rigoroso e serio. Poi tutti con la testa china sugli smartphone a cercare il suo nome su Wikipedia. "Sono uno sportivo - si è presentato lui -. Ma quando la vocazione arriva, bisogna seguirla", ha raccontato il Wall Street Journal.

Javie è sposato dal 1991 con Mary Ellen, che incontrò l'anno prima all'aeroporto internazionale di Philadelphia dove lei era dipendente. Nessuno dei due pensava di trascorrere gli ultimi sette anni, subito dopo la pensione di Javie, a seguire il seminario dell'uomo, che è stato ordinato nell'arcidiocesi di Philadelphia. I due coniugi, a pochi giorni dal ritiro dalle partite con la palla a spicchi di Javie, si erano diretti in una rilassante vacanza a Saint Thomas, dove il 64enne giocava a golf e la signora Ellen si godeva il paradiso tropicale. Invece qualche anno dopo la scena era diversa: Javie con l'abito ecclesiastico diceva messa, confessava i fedeli e portava l'incenso per la navata della chiesa.

Javie gode tuttora di un'enorme fama nel mondo sportivo, svolgendo il ruolo di analista tecnico nelle partite per la Espn. "E' senza dubbio il migliore arbitro con cui abbia lavorato", racconta un altro fischietto mostro sacro, Joey Crawford, parlando di Javie, ricordato soprattutto per la velocità con cui fischiava falli tecnici durante l'inizio delle gare. La vocazione e l'idea di diventare diacono è stata fulminante, non l'ha sempre coltivata, rivela lo stesso Javie: "La mia Bibbia? Era lo sport". Poi a 56 anni ha cominciato a partecipare alle funzioni religiose quotidianamente e a diventare molto devoto. I suoi colleghi, in realtà, rivelano che lui è sempre stato un carattere religioso, avendo dentro di sé il destino segnato nella strada di Dio.

Nei suoi sette anni di seminario (uno di pratica e sei di teoria) Javie ha studiato Storia della Chiesa, Scienza della predicazione e si è laureato così in Teologia. "Non mi sono mai applicato così tanto nello studio in vita mia", ha rivelato l'ex arbitro. I compagni di classe hanno scelto proprio lui come rappresentante all'altare durante la messa di ordinazione dei seminaristi nel giugno scorso. Quando Javie ha tenuto la prima omelia il giorno successivo, Crawford era lì per ammirare il suo vecchio collega in azione: "Era come se avesse predicato per 30 anni, gli ho detto: la prossima volta che vengo a vederti sarai Papa". Negli States ci sono circa 20mila diaconi, il 95% ha più di 50 anni, il 92% è sposato e l'11% ha una laurea (Conferenza episcopale Usa).