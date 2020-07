Bruxelles, 15 luglio 2020 - La Corte di giustizia Ue ha annullato la decisione dell'antitrust di Bruxelles, che chiedeva a Apple di rimborsare all'Irlanda 13 miliardi di benefici fiscali. L'esecutivo europeo aveva preso la decisione nel 2016, ritenendo che Apple avesse beneficiato di vantaggi fiscali tra il 2003 e il 2014: secondo la Commissione, Apple aveva ricondotto in Irlanda, per godere di un regime fiscale favorevole, l'insieme dei ricavi realizzati in Europa, Africa, Medio Oriente e India, grazie a un accordo con le autorità di Dublino. Questi vantaggi concessi dall'Irlanda, a favore di Apple, per la Commissione costituivano aiuti di Stato illegali e Bruxelles aveva dichiarato incompatibili tali aiuti con le regole relative al mercato interno.

Con la sentenza odierna, la partita si ribalta. Il Tribunale, infatti, annulla la decisione della Commissione perché l'esecutivo Ue "non ha dimostrato, in misura sufficiente dal punto di vista del diritto, l'esistenza di un vantaggio" anticoncorrenziale. Per Bruxelles si tratta di una clamorosa sconfitta. Secondo il Tribunale, dunque, "la Commissione ha sbagliato a dichiarare che la Apple ha avuto un vantaggio selettivo e quindi, per estensione, un aiuto di Stato". Bruxelles "ha concluso erroneamente" che le autorità fiscali irlandesi "hanno dato ad Apple un vantaggio selettivo", avendo consentito loro di non imputare alle loro filiali irlandesi i redditi ottenuti dalle vendite fuori dall'America. Per il Tribunale, quindi, l'esecutivo Ue "avrebbe dovuto dimostrare che il reddito rappresentava il valore delle attività realmente portate avanti dalle filiali irlandesi".

Infine, "la Commissione non è riuscita a dimostrare errori metodologici nel tax ruling contestato, che avrebbe portato ad una riduzione dei profitti di Apple in Irlanda". Per cui, scrive il Tribunale, "nonostante il Tribunale si rammarichi della natura incompleta e talvolta inconsistente del tax ruling contestato, i difetti individuati dalla Commissione non sono, da soli, sufficienti a provare l'esistenza di un vantaggio".

Irlanda: "Accogliamo sentenza con favore"

"Accogliamo con favore la sentenza della Corte europea", ha dichiarato il ministero delle finanze irlandese, affermando che "non c'è mai stato alcun trattamento speciale" per Apple, tassato secondo le norme in vigore nel Paese.

Apple: "Pagamenti tasse richiedono soluzione globale"

"Ringraziamo il Tribunale Ue, siamo lieti abbiano annullato la decisione della Commissione. Questo caso non riguardava l'ammontare delle tasse che paghiamo, ma dove siamo tenuti a pagarle. I cambiamenti che riguardano il modo in cui i pagamenti delle imposte sul reddito di una multinazionale sono ripartiti tra i diversi Paesi, richiedono una soluzione globale e Apple spera che l'impegno verso una soluzione globale continui". È il commento dell'azienda di Cupertino sulla decisione del Tribunale dell'Unione europea. Poi Apple ha aggiunto: "Siamo orgogliosi di essere il più grande contribuente al mondo, poiché conosciamo l'importante ruolo che il pagamento delle tasse svolge nella società, abbiamo pagato oltre 100 miliardi di dollari di imposte sul reddito della società in tutto il mondo nell'ultimo decennio e decine di miliardi in più di altre tasse. Siamo anche orgogliosi di essere un potente motore di crescita economica in Europa". L'anno scorso, ha concluso, "abbiamo speso oltre 13 miliardi di euro con 4.500 fornitori di tutte le dimensioni. La nostra innovazione e i nostri investimenti sostengono più di 1,8 milioni di posti di lavoro in tutta l'Unione Europe".

Commissione Ue: "Studeriemo sentenza, valutiamo altri passi"

La commissaria europea alla concorrenza Margrethe Vestager, commentando la sentenza del Tribunale Ue su Apple, ha fatto sapere che la Commissione studierà "la sentenza e rifletteremo sui possibili altri passi da prendere". Poi ha aggiunto: "La Commissione continuerà a guardare alle misure di pianificazione fiscale aggressiva, alla luce delle regole degli aiuti di Stato, per valutare se risultano in aiuti illegali".