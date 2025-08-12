Crea un’app per combattere la dipendenza dal porno e diventa ricco: la storia del 19enne Alex Slater

Londra (Regno Unito), 12 agosto 2025 – Che l’industria pornografica sia particolarmente redditizia ormai lo sa chiunque, ma anche cercare di contrastarla può trasformarsi in una notevole fonte di guadagno. La storia in questione riguarda il giovane britannico Alex Slater, 19enne originario della zona sud-ovest di Londra, e dell’applicazione Quittr della quale è cofondatore. Come riporta il Times, l’obiettivo del progetto è quello di aiutare i giovani uomini dipendenti dal porno ad allontanarsene e cambiare le proprie abitudini. L’applicazione ha sin qui avuto un ottimo successo e Alex si è trasferito insieme ai membri del suo team in una casa nel sud di Miami.

La storia di Alex

Alex Slater è un ragazzo con una forte sicurezza di sé, basti pensare alla didascalia ‘Futuro Primo Ministro’ presente nella bio dei suoi profili di X e Linkedin. Intervistato dal quotidiano britannico insieme al collega e socio in affari Connor McLaren, Slater ha rivelato come la creatività sia sempre stata un suo personale tratto distintivo: “Ho sfruttato questa caratteristica ereditata da entrambe le parti della mia famiglia per progettare e creare app – ha dichiarato –. Ho sempre avuto molta grinta perché noto molti aspetti della società e del mondo che voglio migliorare e non voglio stare seduto ad aspettare che altri risolvano per me”.

Prima dell’università Slater, il maggiore di tre fratelli, aveva frequentato una scuola pubblica a Epsom. Ora vive in una villa a Miami dal valore di 10 milioni di dollari. E sono stati proprio gli Stati Uniti, visitati da solo all’età di 17 anni, che lo hanno incentivato a proseguire con il lavoro che aveva iniziato. “La cultura britannica è molto chiusa, ma mentre ero là avevo pensato di abbandonare la scuola e dedicarmi a Quittr a tempo pieno”, ha raccontato. Slater è cresciuto nel quartiere Worcester Park, vicino a Wimbledon, e ha abbandonato il Kingston College per intraprendere questa avventura.

L’applicazione

Dal costo esatto di 44,99 sterline all’anno (poco oltre 52 euro), con un milione di download e un fatturato registrato di 500mila euro al mese, l’app Quittr promette di aiutare i giovani della Gen Z a “riprendere il controllo” e a smettere di guardare contenuti hard. Grazie all’applicazione Slater ha avuto modo di convincere molti giovani ad andare in palestra, seguire diete e praticare astinenze di diverse tipologie. “Quello che ho scoperto nel mio percorso di auto-miglioramento è che il porno è la dipendenza più difficile da combattere perché è così accessibile – si legge tra le righe dell’intervista –. È gratuito, tutti hanno un telefono. Istintivamente vogliamo uscire e trovare una ragazza perché è ciò per cui gli esseri umani sono fatti, ma, poiché abbiamo i telefoni in mano, accediamo semplicemente al porno perché è più facile”. Slater collega tutto ciò all’ipersessualizzazione dei media e dei social: “È questo ciò che porta i clic e alimenta l’algoritmo – spiega – ed è anche il motivo del perché figure come Bonnie Blue (nota pornostar) riscontrano grande successo”.

A coloro che intendono sottoscrivere l’abbonamento all’applicazione vengono inizialmente chiesti i modi e la frequenza di accesso alla pornografia e quanto essa influisce sull’umore, sulle motivazioni e sulla concentrazione. Agli abbonati, a loro volta, viene richiesto di impegnarsi a non guardare più contenuti porno e di impegnarsi ogni giorno affinché venga raggiunta la massima disintossicazione. Per l’utente è possibile inoltre scegliere un obiettivo da porsi decidendo tra una relazione più solida, più energia, un maggiore autocontrollo e una vita sessuale migliore. Nel software dell’app è presente anche un ‘pulsante antipanico’ che chi interagisce con essa può premere quando pensa di essere sul punto di ricadere nella dipendenza. Quittr, inoltre, può anche eventualmente bloccare l’accesso ai siti porno e prevede sia un chatbot basato sull’intelligenza artificiale che una serie di esercizi utili a riprogrammare il cervello e ricostruire i recettori della dopamina. È possibile infine partecipare a un forum dove condividere la propria dipendenza ad altre persone per poi confrontarsi con loro sul problema.