L’Apocalisse a Gaza City. Il frate: è rasa al suolo. “Si aspetta solo di morire”

Roma, 20 settembre 2025 – Le informazioni alla Custodia di Terra Santa, a Gerusalemme Est, arrivano con il contagocce dal cratere di macerie in cui è sprofondata Gaza City. Internet va e viene, le linee telefoniche sono frammentarie, ma dalla catastrofe dell’occupazione militare, condotta dell’esercito israeliano, filtra un messaggio nudo e crudo che mette i brividi anche a chilometri di distanza. “Le persone, che già da due anni soffrono, in queste ore stanno aspettando la morte, perché non hanno speranza di vivere”, è padre Ibrahim Faltas, 61 anni, egiziano, ex vicario della Custodia di Terra Santa, a dare voce alla disperazione di chi non è riuscito a scappare da Gaza City.

Che notizie le arrivano dalla città?

“I contatti con la parrocchia della Sacra famiglia e con i miei amici non sono molto frequenti. Oltre ai beni di prima necessità, manca Internet. È veramente una tragedia. La città è ridotta ad un cumulo di macerie. Non esistono più neanche le tendopoli... Sono state sommerse dalle macerie delle torri abbattute negli ultimi giorni. Gaza è rasa al suolo. Al posto delle case, degli ospedali, delle scuole ci sono montagne di detriti, terra, polvere, oggetti e ricordi degli abitanti”.

Il dramma degli sfollati da Gaza City

Quale è la situazione degli sfollati?

“Chi è riuscito ad allontanarsi, lo ha potuto fare con molta difficoltà. Chi scappa ha perso la casa, non ha cibo, acqua, soldi. Sta scappando spinto verso sud, ma cosa troverà? Bambini, donne, disabili, anziani sono le vittime innocenti e disarmate”.

Con questa operazione militare Netanyahu ha conclamato il genocidio in atto nella Striscia?

“Non penso alle parole, quando vedo morte e distruzione. Vedo violenza, sento dolore”.

Comprende la prudenza del Papa sull’uso del termine ’genocidio’?

“Non è solo questo... Il Santo Padre soffre per la tragedia delle guerre e chiede la pace vera che nasce da azioni concrete e dalla volontà di raggiungerla. I suoi appelli sono accorati e forti. In questo momento doloroso, mentre si cercano parole, che possano accontentare le sensibilità di tutti, la gente muore e soffre”.

Netanyahu usa la liberazione degli ostaggi come un pretesto per espellere i palestinesi dalla Striscia?

“Lo dicono e le azioni di questo governo non lo smentiscono. In ogni caso la comunità internazionale non interviene per fermare questi propositi che sono purtroppo diventati una triste realtà. Non credo che quello che sta succedendo a Gaza, in Cisgiordania, in tutta la Terra Santa sia consentito dalle leggi internazionali”.

Quale è la condizione dei cristiani nella Striscia e in Cisgiordania?

“Le parrocchie di Gaza stanno vivendo gravi difficoltà. La Sacra famiglia accoglie circa 450 persone e fra queste ci sono molti bambini e tanti disabili. Le scorte stanno finendo e sentono colpi a poca distanza. Testimoniano la fede cristiana in modo esemplare”.

Netanyahu vuole creare la grande Israele anche a discapito dei cristiani?

“Non penso sia solo a discapito dei cristiani o di appartenenti ad altre religioni. Il governo israeliano sta andando in una direzione sbagliata e incomprensibile”.

Egitto e Giordania perché non rompono con Tel Aviv di fronte a un tale massacro?

“Non credo sia necessario rompere e bloccare relazioni. Urgono azioni di mediazione forte e credibile”.

I palestinesi a maggioranza sostengono ancora Hamas?

“Chi lo afferma non dice la verità. Il popolo palestinese è stanco, è sofferente, è stato mortificato da due anni di atrocità e violenza. Ha solo bisogno di pace”.