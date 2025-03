Anna Prokofieva, chi era la giornalista russa morta a 35 anni su una mina ucraina

Roma, 26 marzo 2025 – Aveva appena 35 anni la giornalista Anna Prokofieva, corrispondente militare del principale canale televisivo statale russo "Pervyj Kanal" (Channel One) rimasta uccisa nella regione di Belgorod, al confine con l'Ucraina. La 35enne è morta mentre lavorava come reporter, ha confermato l'emittente. Secondo quanto dichiarato, Prokofieva ha perso la vita quando il team con cui stava lavorando ha calpestato una mina. Nell'incidente è rimasto ferito il cameraman che era con lei, Dmitri Volkov.

Prokofiev, 35 anni, si era laureata in giornalismo presso l'Università dell'Amicizia tra i Popoli della Russia (RUDN) e parlava fluentemente lo spagnolo. Tra il 2020 e il 2022 ha lavorato nella redazione spagnola di Sputnik e in seguito è entrata a far parte di Channel 1 come corrispondente di guerra. Oltre al suo lavoro giornalistico, gestiva un blog su Telegram per raccogliere aiuti umanitari, che lei stessa trasportava nelle zone di conflitto. ''Anna Prokofieva, corrispondente di guerra di Pervyj Kanal, è morta nell'adempimento del suo dovere professionale. E' successo nella regione di Belgorod, al confine con l'Ucraina, dove una troupe di 'Pervyj Kanal', è stata fatta saltare in aria da una mina nemica", si legge nella nota dell’emittente che ha dedicato un lungo servizio giornalistico ai reportage dal fronte realizzati da Prokofieva.

Secondo la ricostruzione fatta dal portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, l'auto sulla quale viaggiava la giornalista russa è saltata in aria a causa dell'esplosione di una mina lasciata dai militari di Kiev. In un briefing con i giornalisti, Peskov ha espresso le sue condoglianze per la morte di Prokofieva alla famiglia della giornalista e all'emittente televisiva per cui lavorava.