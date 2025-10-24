Chi è Angelina Melnikova, la ginnasta russa “neutrale” campionessa del mondo dopo la candidatura con Putin

Campionessa indipendente o favorita dello zar? Di sicuro stella brillantissima sul gradino più alto del podio a Giacarta. Regina russa. Angelina Melnikova ha fatto un trionfale ritorno sulla scena internazionale, dopo tre anni di assenza, vincendo la medaglia d'oro nell'all around e nel volteggio ai mondiali di ginnastica artistica in corso in Indonesia (più un argento alle parallele asimmetriche).

Melnikova, 25 anni, originaria di Voronez – un milione di abitanti in una delle principali regioni agricole del Paese, al confine occidentale con l’Ucraina – ha ottenuto il pass perché “atleta neutrale”. Tutto bene? Non proprio. La sua posizione sull’invasione e la guerra (e di conseguenza la sua effettiva terzietà) è stata fortemente contestata dalla Federazione di Kiev. Solo pochi mesi fa Melnikova si era candidata alle primarie di Russia Unita, il partito del putinismo di governo: era il volto noto alle elezioni locali della sua città. E a ritroso: nel maggio 2022 Melnikova pubblicò sui social un post con la lettera “Z”, il simbolo del sostegno all’aggressione militare. E dunque: campionessa indipendente o favorita dello zar?

Chi è Angelina Melnikova

Melnikova, già oro olimpico a Tokyo e oro mondiale del concorso individuale nel 2021 (prima della guerra), è arrivata ai mondiali indonesiani sotto bandiera neutrale tra le proteste politico-sportive della Federazione ucraina. Nel mirino la carriera politica avviata (e subito interrotta): vinte le primarie di Russia Unita, Melnikova non aveva aderito al partito e si era ritirata tre mesi dopo per dedicarsi nuovamente alla carriera sportiva. L’annuncio era arrivato via social. Parafrasando: “Non posso conciliare allenamenti ad alto livello e una campagna elettorale”.

Le tensioni tra le federazioni

A settembre, già inclusa nella lista della Fig di atleti e atlete neutrali, aveva già partecipato e mostrato il suo valore alla gara di Coppa del Mondo a Parigi scatenando le prime proteste della delegazione ucraina (che per tutta risposta si era ritirata). La coda lunga dei veleni è arrivata ora a Giacarta: Melnikova era la favorita e lo ha confermato, vincendo l'oro nel concorso generale davanti alla statunitense Leanne Wong e alla cinese Qinyng Zhang, prima di concedere il bis al volteggio. Non hanno gareggiato invece gli atleti e le atlete di Tel Aviv: prima del via l’Indonesia aveva negato i visti ai ginnasti israeliani.

Il ritorno degli atleti russi dopo il bando

Melnikova è stata bandita per tre anni dalle competizioni a causa del bando su atleti russi e bielorussi scattato dopo l'invasione dell'Ucraina, nel febbraio 2022. Da quel momento ha gareggiato solo in eventi organizzati in patria, saltando due edizioni dei Mondiali e le Olimpiadi di Parigi 2024. Solo nel 2024 la Fig ha fatto le prime aperture al rientro degli atleti nel limbo, concedendo l’ammissione alle gare a chi fosse “’neutrale” nel conflitto russo-ucraino: per ottenere il via libera bisognava (e bisogna) dichiarare di non avere legami con il potere di Putin e di non sostenere l'invasione. Nel marzo 2025 la Fig ha poi pubblicato una lista di 22 ginnaste e ginnasti di Russia e Bielorussia a cui riconosceva lo status di atleti neutrali (tra cui Melnikova). Ne è seguita una protesta da parte della federazione di Mosca, che ha boicottato le gare seguenti perché riteneva che la lista andasse allargata.

Da Parigi a Giacarta: di nuovo in vetta

Nel luglio scorso la Fig ha reso nota una nuova e più larga lista di atlete e atleti ammessi alle gare. Melnikova c’era sia nel primo elenco sia in quello di luglio, nonostante la candidatura alle primarie di Russia Unita e le proteste del Comitato olimpico ucraino e della Federazione di ginnastica di Kiev. Il resto è storia. E gloria. La prima gara a Parigi e poi i trionfi a Giacarta. Dopo la vittoria nell’all around Melnikova ha bissato il successo al volteggio davanti alla canadese Lia-Monica Fontaine e all'americana Joscelyn Roberson. Ori russi.