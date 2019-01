Parigi, 26 gennaio 2019 - Una ragazza bionda in un lettino del Kremlin-Bicetre a Parigi circondata dai peluches, un grande coniglio bianco, un unicorno portafortuna in grembo. Un panino mangiato a metà sul tavolino, il cellulare sulla coperta. Ha la mano destra ingessata, la sinistra imprigionata in un tutore nero. Angela Grignano è qui, nel suo terzo ospedale parigino: ha un bel colore in faccia, indossa una camicia da notte rosa che la rende ancora più graziosa, gli occhi azzurri esprimono una grande fiducia. Sono passati 14 giorni dalla spaventosa esplosione della rue de Trevise che ha travolto la sua vita. Ha subito due pesanti interventi alla gamba che si temeva dovesse essere amputata. La ferita è ancora aperta, deve affrontare ogni giorno dolorose medicazioni. Ci sono in prospettiva nuove operazioni, un trapianto di pelle, una lunga riabilitazione, ma lei non si abbatte, è forte, la "guerriera" venuta dalla Sicilia in Francia per trovar lavoro sa che potrà camminare, che tornerà a ballare, che vincerà la sua battaglia.



Angela, come sta?

"Sono sulla strada giusta. Non posso dire di stare benissimo, ma neanche malissimo. Vado avanti. Le cure procedono".



L’infermiera che viene a medicarla la definisce ‘l’Italienne courage’. Dice che non fa mai storie, che sopporta tutto, che ha una forza di volontà enorme. Dice che lei è ‘la star dell’ospedale’.

"Lascio giudicare gli altri. Comunque è certo che non mi perdo d’animo. Anche perché penso di avere ancora abbastanza da vivere. È giusto che mi rimetta in forma".



Lei sognava di fare una carriera artistica.

"Sì, sono laureata in arti dello spettacolo, sono venuta a Parigi per imparare bene la lingua. Il mio sogno non è mai stato quello di diventare una ballerina, come hanno scritto alcuni giornali: volevo invece studiare per diventare direttore artistico. Lo voglio ancora. Ci riuscirò? Vedremo".



Pensa di rimanere a Parigi?

"Questo non glielo so dire. Per il momento direi di no. L’esperienza è stata molto dura, mi pesa troppo addosso. In seguito vedremo. In Italia si possono fare tante cose, ma Parigi è la cattedrale dell’arte, non si può mancare questa meta".



Non le fa paura questa città dopo quello che è successo?

"E perché? Sarebbe come dire che ho paura di vivere perché mi fa paura la morte... È capitato a Parigi come poteva capitare in qualsiasi altra città. Ero qui da poco, un mese e mezzo. Sono sempre stata convinta che questa fosse la città migliore per un’esperienza di lavoro come quella che interessa a me".



Com’è andata quella mattina spaventosa? Era in albergo quando c’è stata l’esplosione?

"No, ero in strada davanti all’ingresso. Ero scesa per sapere dai pompieri come mai c’era quell’odore così forte di gas".



Suo fratello mi ha raccontato che lei perse conoscenza per qualche minuto. Poi, quando si è svegliata in mezzo ai detriti, ha chiesto come prima cosa se aveva ancora le gambe.

"Per favore non parliamone più. Voglio cancellare il più possibile certi dettagli".



Come sono le giornate qui? Si annoia?

"Un po’. Leggo, parlo tanto al telefono. Gli amici di lavoro vengono sempre a trovarmi. Ci sono loro e ci sono i miei genitori, mio fratello Giuseppe. Mi aiutano ad andare avanti. Non sono mai rimasta sola".



Sa per quanto tempo dovrà restare ancora in ospedale?

"No, i medici non si sbilanciano. È tutto poco chiaro. Ma adesso vorrei farle io una domanda: perché è venuto qui? Perché i giornali italiani s’interessano a me?".

"Perché tutta l’Italia le vuole bene, Angela. Perché la sua storia, il suo coraggio, la sua voglia di vivere hanno commosso tutti. Perché vogliamo tutti che lei guarisca".

"Capisco. I giornali, quando scrivono la verità, sono importanti per le persone. Io sono contenta. Vi ringrazio per il lavoro che fate. E ringrazio soprattutto chi ha pregato per me".



Qual è la prima cosa bella che le viene in mente per il futuro?

"Che vivo. Che sono qui. Poi tutto verrà da sé".



Grazie Angela, in bocca al lupo.

"Viva il lupo!".