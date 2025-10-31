Perché Andrea di Windsor non è più principe: il caso Epstein solo l’ultimo degli scandali

Londra, 31 ottobre 2025 – I royal addicted lo sanno: Andrea è stato il figlio preferito della Regina Elisabetta. Nonostante il legame con Carlo che sarebbe stato il suo successore e la vicinanza con Anna – l’unica erede donna che le è stata accanto soprattutto negli ultimi anni – le maggiori attenzioni della sovrana sono incessantemente state rivolte al cadetto che sognava di diventare re. Considerato da sempre la pecora nera dei Windsor, l’ormai ex Duca di York negli anni ha dato molto da pensare alla corona, tanto che prima sua madre e ora suo fratello sono stati costretti – sotto pressione dell’opinione pubblica – a revocargli ogni titolo e privilegio nobiliare per arginare gli scandali.

Le donne di Andy the Randy

La maggior parte degli scandali che hanno coinvolto il Principe Andrea riguardano la sfera sessuale e sentimentale. Non è un caso, infatti, che i tabloid inglesi lo abbiano soprannominato, sin da giovanissimo, ‘Andy the Randy’ (letteralmente: Andrea il lascivo). Lo accompagna una fama di donnaiolo e viveur: si dice che l’ex Principe abbia avuto oltre mille donne in vita sua e non sono rari gli scatti dei paparazzi che lo ritraggono in compagnia di bellissime a bordo di yatch o nel corso di party privati ed esclusivi.

La prima donna che fece tremare la corona nel 1981 fu Koo Stark, attrice americana che non aveva l’approvazione di The Queen. Quando Andrea frequentava la ragazza si parlò addirittura di royal wedding ma l’unione tra i due fu fortemente contrastata. Quando le foto che ritraevano Stark sul set di un film erotico del 1976 iniziarono a circolare sui giornali, il Principe fu costretto a interrompere il rapporto per il volere della Corona.

Un altro legame fortemente osteggiato fu quello con l’attrice ed ex coniglietta di playboy Angie Everhart. I due si conobbero nel 2006 ma la storia non fu mai ufficializzata. Di certo, però, questa frequentazione non fece piacere a Elisabetta.

L’era di Fergie

Il legame più scandaloso, ma anche quello più solido e duraturo, è stato forse quello con Sarah Ferguson, anche detta Fergie la Rossa. Tra i due fu un grande amore e le nozze arrivarono il 23 luglio del 1986 nell’Abbazia di Westminster, rendendoli il Duca e la Duchessa di York. Il matrimonio, però, non durò moltissimo: la coppia si è separata nel 1992 dopo una forte crisi. Il divorzio, che per un royal è già uno scandalo, è arrivato nel 1996. Le vicende che lo hanno accompagnato sono arcinote: Ferguson è stata fotografata a prendere il sole in topless e in atteggiamenti intimi con il finanziere americano John Bryan.

Nonostante il matrimonio finito Andrea e Sarah sono rimasti molto legati: hanno convissuto fino al 2004 nella casa di famiglia a Sunninghill Park. Successivamente, quando l’ex Principe si è trasferito nella Royal Lodge, la ex Duchessa di York ha affittato Dolphin House ed è stata, dunque, vicina di casa del suo ex. Dopo un incendio a Dolphin House, la donna si è trasferita nella Royal Lodge dove i due hanno vissuto fino a pochi mesi fa.

Il legame con la Libia: Gheddafi e Tarek Kaituni

Molto spesso Andrea è stato oggetto di critica della stampa per l’abitudine che ha di utilizzare mezzi della Corona (soprattutto jet) per spostamenti privati, ma sono state anche e soprattutto le sue amicizie a destare preoccupazione nel popolo britannico.

Il suo legame con Mu’Ammar e Saif Gheddafi non è mai andato giù agli inglesi. Sarah Ferguson è stata anche accusata di aver intascato tangenti per organizzare incontri di affari tra Gheddafi e il suo ex marito.

Tarek Kaituni, invece, contrabbandiere libico di armi condannato negli USA, avrebbe invece addirittura inviato un regalo di compleanno alla principessa Beatrice tramite Andrea, per consolidare il legame con la famiglia.

Il caso Epstein

Il più eclatante degli scandali che hanno coinvolto Andrea, riguarda però Jeffrey Epstein, conosciuto dall’ex Duca di York nel 1999 e a cui l’uomo è stato legato fino almeno al 2010. Il fratello di Re Carlo è stato accusato – vista la sua amicizia con il finanziere morto suicida in carcere – di violenza sui minori.

A incastrarlo ci sarebbe, tra le altre cose, la testimonianza di Virginia Roberts Giuffre che avrebbe avuto un rapporto con il principe Andrea nel 2001, quando la ragazza aveva solo 17 anni.

Il processo ad Epstein è iniziato nel 2011 e negli anni il Principe Andrea è stato sentito più volte. Nel 2019 ha rilasciato un’intervista sulla questione alla BBC Newsnight che è stata bollata come una catastrofe mediatica. Nel 2021 Giuffre ha rititrato la denuncia nei confronti del Principe ottenendo un risarcimento di 12 milioni di sterline. La ragazza è morta suicida nell’aprile 2025.

Già nel 2022, dopo il caso Giuffre, la Regina Elisabetta aveva scelto di revocare ad Andrea i titoli di Altezza Reale e lui aveva rimesso nelle mani della madre i gradi militari di cui è stato insignito.

Nel 2025 re Carlo lo ha privato del titolo di Principe e Duca di York e Andrea è stato sfrattato dalla Royal Lodge, perdendo ogni privilegio legato alla famiglia. Anche Sarah ha perso il titolo di Duchessa, mentre Beatrice ed Eugenia restano Principesse di York. Il titolo potrà anche essere trasferito ai figli delle principesse.