Anche Parigi riconosce la Palestina. Macron: "È la chiave per la pace"

Sono undici i Paesi che hanno formalmente riconosciuto la Palestina in occasione della Conferenza internazionale di alto livello per la risoluzione pacifica del conflitto e l’attuazione della soluzione a due Stati, promossa da Parigi e Riad. Oltre alle già note Francia, Gran Bretagna, Australia, Canada e Portogallo, si affiancano Belgio, Finlandia, Lussemburgo, Malta, San Marino e Nuova Zelanda. A questi si aggiunge il cambio di rotta della Danimarca. "Desideriamo rivedere la nostra posizione (sul riconoscimento, ndr)", ha esordito il ministro degli Esteri, Lars Loekke Rasmussen, sostenendo che Copenhagen non aspetterà più la negoziazione per la soluzione dei due Stati. Una decisione che segna il superamento del tetto dei 150 Paesi delle Nazioni Unite su 193 che hanno inteso compiere questo passo.

LA LINEA FRANCESE

"È arrivato il tempo di fermare la guerra, il massacro, è arrivato il tempo della pace", ha detto il presidente francese Emmanuel Macron aprendo la conferenza dell’Onu. "La Francia dichiara di riconoscere lo Stato di Palestina, dimostrando che i palestinesi non sono gente di troppo sulla terra", ha aggiunto il capo dell’Eliseo, ricevendo un applauso scrosciante dalla sala.

GLI STATI UNITI

"Il riconoscimento è una mossa puramente simbolica, il nostro obiettivo rimane una diplomazia seria, non gesti di scena – ha detto il portavoce americano del Dipartimento di Stato –. Le nostre priorità sono il rilascio degli ostaggi, la sicurezza di Israele e la pace per l’intera regione; obiettivi possibili solo senza Hamas". La partecipazione degli Stati Uniti all’Assemblea generale di oggi inoltre sarà tutt’altro che marginale, dato che Donald Trump, a detta della portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt, attaccherà le "istituzioni globaliste", incontrerà molti Stati arabi, fra i quali il Qatar, l’Arabia Saudita, la Turchia, il Pakistan e l’Egitto perché prendano parte al piano post guerra per Gaza (quest’ultimi invece faranno pressione sul presidente statunitense per evitare l’annessione israeliana di parti della Cisgiordania), e valuterà l’ipotesi di imporre nuove sanzioni contro la Corte penale internazionale, come ritorsione per le indagini sui presunti crimini di guerra di Tel Aviv. Sempre secondo il tycoon, sostiene Leavitt, riconoscere lo Stato palestinese "è una ricompensa per Hamas". C’È CHI DICE (ANCORA) NO

"Il riconoscimento della Palestina – ha commentato il ministro degli Esteri tedesco Johann Wadephul – dovrebbe avvenire solo al termine del processo negoziale per una soluzione a due Stati". Anche Antonio Tajani ha ribadito la posizione italiana. "Non deve esserci futuro per Hamas. Siamo favorevoli al riconoscimento, ma prima deve essere costruito lo Stato di Palestina. Un futuro pacifico per la regione deve iniziare con una Gaza libera da Hamas, riunificata con la Cisgiordania sotto un’autorità palestinese rafforzata e riformata. Riconoscere oggi lo Stato palestinese non serve a un granché", ha detto il ministro degli Esteri italiano.

LA REPLICA DI ISRAELE

Mentre si celebra il Capodanno ebraico e infuria la protesta delle famiglie degli ostaggi fuori dalla residenza di Benjamin Netanyahu, l’ambasciatore di Israele all’Onu, Danny Danon, bolla i riconoscimenti come "dichiarazioni vuote che ignorano la realtà e che non cambieranno un semplice fatto, ovvero che prima di tutto gli ostaggi devono essere restituiti e che Hamas deve essere sconfitto".

UNA LETTERA

PER LA TREGUA

Secondo Fox News, Hamas avrebbe scritto una lettera indirizzata a Donald Trump, attualmente ancora in mano al Qatar, che la consegnerà al presidente americano nei prossimi giorni, chiedendogli di garantire un cessate il fuoco di 60 giorni in cambio del rilascio di oltre una ventina degli ostaggi. Una proposta che però potrebbe non convincere il tycoon, dato che nelle scorse settimane ha sempre insistito per il rilascio di tutti gli ostaggi.