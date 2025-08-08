L’analista israeliano: guerra ideologica. “Non due Stati, ma uguaglianza”

Roma, 8 agosto 2025 – Non due Stati, ma almeno uno che garantisca agli uni e agli altri gli stessi diritti. È questa la soluzione, secondo l’ex negoziatore e analista israeliano Daniel Levy, direttore del Middle East Project. Una posizione difficile da sostenere ora, alla vigilia dell’annunciata occupazione totale di Gaza.

Daniel Levy, direttore del Middle East Project

Levy, Israele dice di agire per la sicurezza. Ma un’occupazione può davvero garantire protezione a lungo termine?

“Settantasette anni dopo la fondazione di Israele, la Nakba e l’espansione unilaterale oltre i confini previsti dal piano di partizione Onu, dovrebbe essere chiaro che non esiste una soluzione militare capace di portare sicurezza. Israele non ha mai offerto ai palestinesi uno Stato sovrano o l’uguaglianza”.

Dal punto di vista militare ed economico, è sostenibile un’operazione prolungata?

“Sarà un problema sotto entrambi i profili. Una guerra di logoramento di questo tipo si addice più a una resistenza guerrigliera. Peraltro, l’Idf sta diventando una sorta di esercito mercenario perché i riservisti rappresentano il 50% in molte unità. E per molti di loro l’attività militare è l’unica fonte di reddito”.

Intanto il governo sceglie la forza. Perché Netanyahu accelera proprio ora?

“Mira a garantire la stabilità della sua coalizione, a prolungare la guerra e a creare le condizioni per far cadere le accuse contro di lui. Approfitta della pausa estiva della Knesset. Per ora, evocare un’occupazione più ampia di Gaza gli pare efficace. Ma potrebbe cambiare idea”.

È solo una mossa individuale o dietro c’è un’ideologia?

“C’è anche un progetto ideologico. L’estrema destra gioca un ruolo fondamentale, ma anche il Likud, il partito del premier, ha abbracciato una visione estremista, favorevole a insediamenti, apartheid e pulizia etnica”.

Nessuno dentro il sistema si oppone?

“Sì, ma con riserve. L’efficacia è messa in dubbio; la legittimità molto meno. Ma aumenta la consapevolezza che Israele stia rischiando di perdere credibilità internazionale con potenziali conseguenze reali”.

Ma allora cosa accadrà a Gaza dopo questa guerra?

“Il problema è proprio questo: non c’è una vera visione postbellica. Non in Israele, né tra i palestinesi, né nella comunità internazionale. L’Autorità Nazionale Palestinese è percepita come parte dell’apparato di occupazione”.

Che cosa dovrebbero fare gli Stati Uniti e l’Europa a questo punto?

“Applicare le regole che usano con gli altri. Se hanno sanzionato la Russia per l’Ucraina, devono fare lo stesso con Israele: stop alla vendita di armi, embargo sugli insediamenti, vietare l’ingresso ai coloni violenti. Altrimenti la parola “diritti” non significa più nulla”.

Trump sta davvero cercando di evitare una catastrofe umanitaria?

“Dati il ruolo della Gaza Humanitarian Foundation, creata con il coinvolgimento americano, e la chiusura dell’Usaid (Agenzia per lo sviluppo internazionale), non è credibile”.

Ha ancora senso parlare di due Stati?

“Nessuna soluzione è possibile finché Israele non subirà conseguenze per le sue azioni. L’uguaglianza, non la separazione, deve essere il punto di partenza”.

Da ex negoziatore, cosa la frustra di più nel dibattito attuale sul conflitto?

“La mancanza di realismo in Israele e la deriva genocida. Israele sta diventando un pericolo per se stesso”.