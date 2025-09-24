L’analisi di Dottori (Limes): “Nato, difesa aerea fragile. Abbattimenti costosi”

Roma, 24 settembre 2025 – “Mi sembra che tutte le autorità coinvolte – danesi, norvegesi e atlantiche – stiano privilegiando la prudenza, allo scopo di capire cosa sia effettivamente successo prima di puntare l’indice contro qualcuno”. Lo spiega Germano Dottori, consigliere scientifico di Limes, mentre sono in corso “accertamenti” per valutare le responsabilità dietro al sorvolo dei droni in Danimarca e Norvegia.

Germano Dottori analista geopolitico

Sono plausibili altre ipotesi oltre a quella del coinvolgimento russo?

“La pista russa avrebbe senso qualora risultasse confermato che si trattava, come pare, di droni di dimensioni consistenti, anche se a quel punto andrebbe capito da dove siano stati lanciati e dove poi siano andati a finire. Da parte dei russi – se fossero stati loro – potrebbe essere stata una mossa di risposta o monito agli attacchi con droni condotti nei giorni scorsi da parte degli ucraini”.

Abbiamo un problema di sicurezza negli aeroporti europei?

“No. Abbiamo un problema più generale di difesa aerea, avvertito con intensità diverse in tutto il nostro Continente. Nelle loro audizioni in Parlamento i vertici militari italiani hanno chiesto per questo risorse supplementari. La difesa dai droni pone problemi ulteriori: non si possono abbattere strumenti di scarso valore con vettori costosissimi, senza pagare prezzi altissimi. Israele sta sviluppando una risposta interessante, basata sullo sfruttamento delle armi ad energia diretta”.

Il test sulla capacità di reazione della Nato è stato superato?

“Dal punto di vista politico, Rutte può dirsi soddisfatto. Ma non sappiamo ancora cosa potrebbe accadere nel caso di provocazioni di più elevato profilo con magari incidenti di sicurezza e morti. Ha contribuito al successo il fatto che degli alleati fossero presenti. Ma va ricordato come il Patto Atlantico, incluso il suo celebratissimo articolo 5, non contempli alcun automatismo, che è invece presente nell’articolo 42.7 del Trattato Ue. Il punto interrogativo resta e concerne soprattutto l’atteggiamento degli Usa nel momento della verità”.

E dal punto di vista tecnico?

“La reazione avrebbe forse potuto essere più rapida. Ma si può capire: non ci sentiamo in guerra e le procedure non sono quelle delle fasi critiche della Guerra Fredda. Probabilmente, ci si metterà mano”.