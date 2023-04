Ana Obregón è la mamma di sua nipote: il caso della bimba partorita con il seme del figlio morto

Ana Obregón, attrice spagnola, è diventata madre a 68 anni. Lo ha fatto grazie a una maternità surrogata. E siccome nella penisola iberica la pratica dell’utero in affitto è vietata, lo ha fatto in America, dove invece è una pratica lecita.

Ana Obregon

La maternità surrogata

Una notizia, riportata dalla rivista, Hola che aveva scatenato numerose polemiche su un tema molto caldo anche in Italia.

Mamma-nonna

Ma le polemiche non si fermano qui. La donna, nelle ultime ore, ha infatti annunciato sui social che la bimba è stata generata utilizzando il seme del figlio morto.

Ma andiamo con ordine e cerchiamo di ricostruire una vicenda che pone tutta una serie di questioni etiche e morali.

Utero in affitto negli Usa

Settimana scorsa la rivista spagnola Hola aveva dedicato la prima pagina a Ana Obregón. E non per l’uscita di un nuovo film o per il lancio di una trasmisione Tv. Bensì per il fatto che a 68 anni era diventata mamma di una bimba tramite una “madre in affitto”.

Una maternità surrogata portata avanti a Miami, negli Stati Uniti dove la pratica è legale.

Tutto legale?

La bimba è nata lo scorso 20 marzo, "Legalmente è mia figlia, e così viene indicato sul suo passaporto. La registrerò presso il Consolato spagnolo e così potrò portarla a casa", ha detto in un'intervista.

Il seme del figlio morto

Ma non solo. Nelle ultime ore una nuova rivelazione. La bambina, di cui risulta madre, è contemporaneamente sua nipote biologica, in quanto concepita a partire dal seme congelato di suo figlio Aless Lequio, deceduto a 27 anni nel 2020 per un tumore.

L’annuncio

L'attrice afferma che quella di concepire un figlio proprio è stata "l'ultima volontà" di Aless. "Ho preso la decisione di iniziare il processo di maternità surrogata, che come è noto implica la partecipazione di una donatrice di ovulo e di una gestante, il giorno stesso in cui lui è volato in cielo", ha detto. Obregón ha poi assicurato che tutto il procedimento seguito per arrivare alla nascita della bambina è "legale" e che, anche se sarà principalmente lei a prendersene cura, non pensa di nasconderle in futuro l'identità di suo padre biologico. "Le dirò: 'Tuo papà è in cielo e che tu arrivassi era ciò che più desiderava al mondo, e tua mamma è una donatrice, e basta. Che problema c'è?", ha detto. L'attrice ha anche spiegato a Hola che "tutto il processo" sulla nascita della bimba sarà raccontato in un libro.

Le polemiche

Il caso ha riacceso il dibattito in Spagna su questa tecnica di procreazione assistita. Il governo è stato molto chiaro sulla posizione: "E' una forma di violenza contro le donne". Lo hanno sottolineato i ministri delle Pari opportunità, Irene Montero (Podemos), e delle Finanze, Maria Jesus Montero (Psoe), intercettate nel corridoio del Congresso sul caso dell'attrice, che nel 2020 aveva perso un figlio di 27 anni per un tumore. "E' una pratica non legale in Spagna, riconosciuta legalmente nel nostro Paese come una forma di violenza contro le donne", ha detto ai giornalisti il ministro delle Pari opportunita'. Irene Montero ha anche chiesto di non dimenticare "la realta' di queste donne precarie e a rischio povertà".

Ora che si è saputo che sua figlia è contemporaneamente sua nipote, le polemiche e i dibattiti sono destinati ad aumentare.