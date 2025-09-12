L’ambasciatore di Israele: “Non accusateci di genocidio Gaza deve liberarsi di Hamas”

Roma, 12 settembre 2025 - Ambasciatore Jonathan Peled, bombardando i negoziatori di Hamas in Qatar (Paese neutrale) Israele si sente al di sopra del diritto internazionale e fa capire che non vuole più negoziare?

“Sono i terroristi di Hamas che stanno violando il diritto internazionale, avevamo pochissime alternative. Hamas ha detto no all’accordo, no al rilascio degli ostaggi, no a lasciare il potere a Gaza. Il Qatar non è neutrale. La scelta non è stata presa alla leggera. Crediamo che i terroristi responsabili del 7 ottobre non ci porteranno a un accordo o al rilascio degli ostaggi”.

Addio ai negoziati?

“Il presidente Trump ha detto chiaramente che Hamas deve accettare il rilascio degli ostaggi in cambio del cessate il fuoco, lasciare la Striscia o arrendersi. Finché non lo accetta, non sarà un partner per alcun tipo di negoziato”.

Il vero obiettivo di Israele è il controllo di Gaza?

“Israele non vuole controllare Gaza né i circa due milioni di palestinesi che la abitano, ma deve assicurarsi che Hamas lasci Gaza. Senza questo, non c’è futuro per i palestinesi di Gaza e non c’è sicurezza per Israele”.

Oltre sessantamila morti, in gran parte civili e bambini: un costo intollerabile. Non sentite il peso di queste morti?

“Sono vittime di Hamas, unico responsabile, che cinicamente si serve di popolazione e infrastrutture civili come scudi umani e strumenti per far aumentare la pressione internazionale su Israele, restando paradossalmente libero da qualunque forma di pressione. Israele è lasciato solo a combattere una guerra asimmetrica di estrema complessità. L’Occidente deve capire che se Hamas non sarà sconfitto, il prossimo obiettivo dell’islamismo radicale sarà l’Europa”.

Dopo il 7 ottobre, il mondo era vicino a Israele, ora la guerra a Gaza ha cambiato tutto…

“A ben guardare, la simpatia per Israele dopo il 7 ottobre è stata molto breve, esaurita già prima della nostra risposta contro Hamas. Questa è la vita di Israele negli ultimi 25 anni: oltre 100.000 razzi e missili, attacchi terroristici e il 7 ottobre. Questo è intollerabile. L’Occidente può criticare Israele, ma dimentica il vero ostacolo alla pace: Hamas”.

Anche in Israele c’è chi parla di genocidio a Gaza. Una parola pesante per la storia di Israele. Ma che cosa è se non un genocidio?

“È un’accusa totalmente infondata. Persino il Parlamento europeo ha eliminato la parola genocidio. Non so come si possa anche solo lontanamente definire la guerra a Gaza un genocidio, quando forniamo aiuti umanitari alla popolazione palestinese, la avvertiamo prima di sparare e cerchiamo di farla mettere in salvo. Non ci sarebbero aiuti umanitari se si trattasse di un genocidio. È un’affermazione falsa e sbagliata”.

Ma le persone uccise mentre cercavano di avere gli aiuti?

“È una zona di guerra e Hamas vuole apparire come la vittima. Non solo usa la sua popolazione come scudo umano ma cerca anche di affamarla”.

Se si bombardano zone abitate è però impossibile evitare vittime civili.

“I terroristi si muovono come civili. Sono mescolati alla popolazione. Se un quattordicenne ha un kalashnikov, lo lascio passare, o lo tratto come qualcuno che può uccidermi? È una domanda che fortunatamente voi in Europa non dovete affrontare”.

È pur sempre un 14enne.

“Ma i nostri giovani soldati, quando vedono un quattordicenne con un kalashnikov, cosa fanno? Lo lasciano sparare o si difendono?”

Perché i giornalisti occidentali non possono entrare a Gaza dove sono stati uccisi molti giornalisti palestinesi?

“La Striscia è chiusa ai giornalisti per decisione militare presa per motivi di sicurezza. La maggior parte non erano giornalisti, ma membri di Hamas e di altri gruppi. Non sono venuti a Gaza dall’estero, ma sono di Gaza. È tragico che alcuni di loro siano stati uccisi, ma se stanno accanto ai terroristi mentre sparano ai soldati israeliani e lanciano razzi, non c’è da stupirsi se Israele si difende”.

Ma quali prove dimostrano che giornalisti impegnati con Reuters, AP o Al Jazeera fossero di Hamas?

“Il fatto che la Reuters chiami qualcuno a riferire da Gaza non implica necessariamente che si tratti di un reporter Reuters inviato dall’Europa. Dobbiamo verificare ognuno di questi casi”.

Il ministro degli Esteri italiano, Tajani, ha aperto alla possibilità di sanzioni. E il Parlamento europeo ha chiesto agli Stati di riconoscere la Palestina. Cosa vi potete aspettare ora?

“Le critiche sono accette, ma sanzionare i legami tra Italia, Ue e Israele è controproducente e danneggia anche l’Europa e l’Italia”.

L’Italia e l’Europa puntano alla soluzione dei due stati mentre Israele continua a occupare territori in Cisgiordania.

“Se non ci liberiamo di Hamas da Gaza, Hamas prenderà il controllo della Cisgiordania e avremo un altro stato terrorista. Tutto questo parlare di una soluzione a due stati e del riconoscimento di uno stato palestinese è prematuro. Dobbiamo concentrarci a salvare i palestinesi di Gaza e della Cisgiordania da Hamas e dagli organizzazioni terroristiche. Dopo potremo sederci e discutere con una leadership palestinese non terrorista”.

A questo punto cosa succederà con la Global Sumud Flotilla? Qual è il suo giudizio?

“Non porteranno alcun aiuto umanitario a Gaza perché i loro veri obiettivi sono altri, come screditare Israele. Tutti gli aiuti umanitari arrivano dal porto di Ashdod. È una provocazione politica da parte di persone di estrema sinistra e disinformate”.

Quindi Israele interverrà?

“Non posso dirlo. Posso dire che non arriverà nulla. Persino il governo italiano sostiene che ci siano modi migliori per fornire assistenza”.

In Italia ci sono stati episodi di intolleranza verso turisti israeliani. Sono conseguenza del clima creato dalla guerra a Gaza?

“Bisogna distinguere le persone dai governi, gli ebrei italiani non sono responsabili di quel che fa Israele. Oggi tocca agli israeliani, domani ai russi, dopodomani a persone di sinistra o di destra. L’antisemitismo e il razzismo rappresentano un pericolo per l’Italia, oltre che per gli israeliani o gli ebrei”.