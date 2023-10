Usa: ordinata l’evacuazione del personale non essenziale dall’ambasciata in Iraq

Roma, 22 ottobre 2023 - Si alza la tensione in Medio Oriente, la minaccia di un possibile allargamento del conflitto israelo-palestinese appare sempre più vicina. Gli Stati Uniti hanno ordinato al personale non essenziale di lasciare l'ambasciata di Baghdad. La direttiva del dipartimento di Stato americano, che riguarda anche il consolato Usa a Erbil, è stata annunciata oggi ma emanata venerdì “a causa delle crescenti minacce alla sicurezza contro il personale e gli interessi statunitensi”.

Livello di allerta a 4

Il dipartimento ha chiesto a tutti gli americani di non recarsi in Iraq, aggiornando il livello di allerta a 4, il più alto. Gli Stati Uniti hanno anche consigliato agli americani di evitare di recarsi in Iraq, l'ultimo Paese del Medio Oriente a ricevere tali avvertimenti dal Dipartimento di Stato. L'avviso di viaggio del Dipartimento di Stato cita minacce di "terrorismo, rapimenti, conflitti armati, disordini civili” e la capacità limitata di fornire sostegno ai cittadini statunitensi. Due giorni fa, infatti, il Dipartimento di Stato Usa aveva provveduto al rimpatrio di familiari e personale governativo statunitense non essenziale dall'ambasciata di Washington a Baghdad e dal consolato generale Usa a Erbil a causa delle crescenti minacce alla sicurezza contro il personale e gli interessi statunitensi.

Attacco alla base aerea

Un drone suicida ha colpito ieri una base aerea in Iraq che ospita truppe americane, hanno detto fonti di sicurezza irachene, ma il Pentagono ha detto di non poter confermare che un simile attacco abbia avuto luogo. “Il drone è caduto all'interno della base (Ain al-Assad)” nella provincia occidentale di Anbar, senza causare vittime o danni, ha detto all'Afp una fonte militare che ha chiesto l'anonimato. Una dichiarazione rilasciata sui canali Telegram utilizzati dai gruppi armati filo-iraniani afferma che l'attacco è stato effettuato da un gruppo che si autodefinisce Resistenza Islamica in Iraq.

Droni suicidi

Una seconda fonte della sicurezza irachena ha detto che l'attacco ha coinvolto due droni suicidi. «Il primo è stato intercettato e il secondo si è schiantato a causa di un problema tecnico», ha detto la fonte. Il Pentagono, tuttavia, ha affermato di non essere a conoscenza di tale attacco. «Non abbiamo visto alcun rapporto operativo che confermi» che un attacco sia avvenuto sabato, ha detto un funzionario del Dipartimento della Difesa americano, a condizione di anonimato. Da mercoledì, tre basi irachene utilizzate dalle truppe della coalizione guidata dagli Stati Uniti sono state prese di mira in cinque attacchi separati: Ain al-Assad, la base di Al-Harir nel nord dell'Iraq e un campo militare vicino all'aeroporto di Baghdad. Gli Stati Uniti hanno attualmente circa 2.500 soldati di stanza nelle tre basi, insieme a circa 1.000 soldati provenienti da altri paesi della coalizione istituita per combattere il gruppo jihadista dello Stato Islamico.