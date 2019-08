Brasilia, 27 agosto 2019 - Jair Bolsonaro dice no allo stanziamento del G7 di 20 milioni di dollari per contrastare gli incendi in Amazzonia. E dopo i suoi personali attacchi a Macron e signora, il presidente del Brasile ha lasciato che fosse il suo capo di gabinetto, Onyx Lorenzoni, a criticare il capo dell'Eliseo: "Apprezziamo l'offerta, ma forse quelle risorse sono più utili per il rimboschimento dell'Europa", ha punto Lorenzoni, aggiungendo: "Macron non può nemmeno evitare un incendio prevedibile in una chiesa che è un sito del patrimonio mondiale, cosa intende insegnare al nostro Paese?", con un chiaro riferimento al rogo che ha devastato la cattedrale di Notre-Dame a Parigi lo scorso aprile.

"Ha molte cose di cui occuparsi a casa e nelle colonie francesi", ha continuato Lorenzoni, riferendosi ai territori francesi d'oltremare, tra cui la Guyana francese, al confine con il Brasile, con cui condivide parte della foresta amazzonica. "Il Brasile è un Paese democratico e libero che non ha mai avuto pratiche colonialiste e imperialiste, che è forse l'obiettivo del presidente francese Macron", ha conlcuso il capo di gabinetto di Bolsonaro.

Il governo brasiliano ha quindi ribadito che gli incendi in Amazzonia sono "sotto controllo", e rifiutato i 20 milioni di dollari del G7, ma non tutti avevano accolto la notizia come un affronto al Paese: il ministro dell'Ambiente, Ricardo Salles, parlando con i giornalisti, aveva detto di aver accolto con favore i finanziamenti. Entusiasmo rientrato però dopo un incontro tra il presidente e i suoi ministri.

APPLE PER L'AMAZZONIA - Dopo DiCaprio, che con la Earth Alliance ha offerto 5 milioni di dollari per gli aiuti all'Amazzonia, e i 10 promessi da Lvmh, il gruppo francese del lusso guidato da Bernard Arnault, anche Apple si mobilita per preservare la foresta amazzonica. "E' sconvolgente vedere fiamme e distruzione devastare la foresta amazzonica, uno degli ecosistemi più importanti del mondo", ha twittato il Ceo Tim Cook. "Apple farà donazioni per contribuire a preservare la sua biodiversità e ripristinare l'indispensabile foresta amazzonica in America Latina".

It’s devastating to see the fires and destruction ravaging the Amazon rainforest, one of the world’s most important ecosystems. Apple will be donating to help preserve its biodiversity and restore the Amazon’s indispensable forest across Latin America. — Tim Cook (@tim_cook) 26 agosto 2019