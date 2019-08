Rio de Janeiro, 23 agosto 2019 - Duro scontro tra Jair Bolsonaro ed Emmanuel Macron su Twitter per gli incendi in Amazzonia. ll presidente brasiliano non ha gradito l'allarme lanciato sul social dall'omologo francese sui roghi nella foresta pluviale. Bolsonaro ha accusato il presidente francese di neocolonialismo, aggiungendo di essere ''dispiaciuto che il presidente Macron cerchi di strumentalizzare una questione interna al Brasile e agli altri Paesi dell'Amazzonia, il tutto a scopi politici. Il tono sensazionalistico con il quale si riferisce all'Amazzonia non risolve affatto il problema''.

''Il governo brasiliano resta aperto al dialogo sulla base di questioni oggettive e di reciproco rispetto. La proposta del presidente francese di discutere di questioni dell'Amazzonia durante il G7, senza la partecipazione dei Paesi della regione, evoca uno spirito colonialista che mal si colloca nel Ventunesimo secolo'', ha aggiunto il capo di stato brasiliano.

- Lamento que o presidente Macron busque instrumentalizar uma questão interna do Brasil e de outros países amazônicos p/ ganhos políticos pessoais. O tom sensacionalista com que se refere à Amazônia (apelando até p/ fotos falsas) não contribui em nada para a solução do problema. — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) 22 agosto 2019

Il presidente francese aveva definito gli incendi in Amazzonia una "crisi internazionale" invitando i membri del G7 a "parlare di questa emergenza" al summit che si terrà da domani a lunedì a Biarritz, in Francia.

Our house is burning. Literally. The Amazon rain forest - the lungs which produces 20% of our planet’s oxygen - is on fire. It is an international crisis. Members of the G7 Summit, let's discuss this emergency first order in two days! #ActForTheAmazon pic.twitter.com/dogOJj9big — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 22 agosto 2019

Oggi sono in programma manifestazioni per l'Amazzonia in Brasile e nel mondo, e cresce la pressione internazionale verso il presidente Bolsonaro. Fino ad ora il neo eletto ha difeso la sua politica in appoggio ad agricoltori e allevatori, che favorisce la deforestazione e di conseguenza gli incendi. Il capo di stato ha contestato i dati dell'Istituto nazionale brasiliano di ricerca spaziale (Inpe), che aveva lanciato l'allarme sul record di incendi in Amazzonia quest'anno, e insinuato che le ong ambientaliste fossero le responsabili dei roghi, in risposta ai tagli di sovvenzioni pubbliche subiti.

Ma i dati sono chiari: secondo l'Inpe, da gennaio al 21 agosto sono stati registrati nel Paese 75.336 incendi, cioè l'84% in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, oltre il 52% dei quali interessano l'Amazzonia e lo stato di Rondonia.

Anche il movimento 'Fridays for Future', della giovane svedese Greta Thunberg, icona della lotta contro il cambiamento climatico, ha lanciato un appello a manifestare davanti ad ambasciate e consolati del Brasile nel mondo. E militante ambientalista brasiliana Marina Silva, ex candidata alle elezioni presidenziali, avverte che la situazione in Amazzonia, devastata dalla deforestazione e dagli incendi, è "fuori controllo" e ha accusato il governo di destra di Jair Bolsonaro.

La Commissione europea ribadisce di essere "seriamente preoccupata" per gli incendi in corso in Amazzonia, e "appoggia l'iniziativa del presidente francese Emmanuel Macron di discutere" dell'emergenza "al prossimo meeting del G7" ed "è in contatto con le autorità brasiliane e boliviane, pronta a fornire assistenza", lo ha detto la portavoce dell'Esecutivo Ue Mina Andreeva ai giornalisti.