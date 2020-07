Washington, 29 luglio 2020 - Facebook è "un'azienda americana, orgogliosa" di esserlo. Parola di Mark Zuckerberg, che oggi è chiamato a difendere la sua società davanti al Congresso. Alla sbarra non sarà solo. Con lui ci saranno infatti le altre big dell'hi-tech: Apple, Amazon e Google. A rappresentarle nell'audizione (in videoconferenza) davanti al sottocomitato Antitrust della Camera saranno i rispetti ad Tim Cook, Jeff Bezos e Sundar Pichai. Tutti chiamati a rispondere alle accuse di pratiche anticompetitive.

"Crediamo nella democrazia, nella libertà d'espressione, nella concorrenza e dell'inclusione sui quali si fonda l'economia Usa", spiega Zuckerberg in base al testo del discorso che pronuncerà. "Non ci sono garanzie che questi valori vincano. La Cina ad esempio costruisce la sua versione di internet su valori diversi ed esporta questa visione in altri Paesi".

L'audizione odierna arriva dopo un'indagine durata 13 mesi nel corso dei quali le tech company hanno consegnato al Parlamento 1,3 milioni di documenti. Per Bezos l'inchiesta sul successo di Amazon è giusta. "Dovremmo scrutare e valutare tutte le grandi istituzioni, siano queste aziende, agenzie governative o no profit. La nostra responsabilità è assicurarci di superare l'esame", sostiene l'attuale uomo più ricco del mondo che durante la pandemia del Covid ha visto crescere notevolmente i suoi affari. "Non è una coincidenza che Amazon sia nata in questo paese. Più che ogni altro posto sulla terra, le aziende possono iniziare, crescere e prosperare negli Stati Uniti", aggiunge il fondatore del colosso dell'e-commerce, mettendo l'accento sulla crescente concorrenza che si trova ad affrontare ogni giorno.

Per conoscere l'esito delle audizioni, durante le quali i quattro ceo difenderanno l'operato delle loro aziende, bisognerà attendere le prossime elezioni (presidenziali e parlamentari) del 3 novembre. La Camera infatti stilerà un rapporto che dovrebbe servire da traccia per gli interventi di regolamentazione che verranno adottati nella prossima legislatura.