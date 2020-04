New York, 13 aprile 2020 - Amazon intende assumere altre 75.000 persone per far fronte al balzo della domanda a causa del Coronavirus e dei lockdown in tutto il mondo, che spingono l'e-commerce. Le nuove assunzioni si vanno ad aggiungere alle 100.000 a tempo pieno e part time annunciate nelle scorse settimane. "Siamo orgogliosi di annunciare che l'impegno a 100.000 posti di lavoro è stato completato e che i nuovi dipendenti già lavorano negli Usa. Continuiamo a sperimentare un aumento della domanda e continueremo ad assumere creando ulteriori 75.000 posti", afferma Amazon in una nota.

Il Covid-19 e i consumi

La spinta agli acquisti online è andata di pari passo, nell'ultimo mese e mezzo, con un ribaltone sul fronte degli oggetti più cercati, proprio a causa dell'epidemia di Covid-19. Nella settimana precedente a San Valentino, per esempio, si cercavano regali per il partner: dai baci perugina alle cuffie bluetooth passando per ricerche con parole chiave 'San Valentino per lui' e 'San Valentino per lei'. Nel giro pochi giorni la classifica Amazon degli oggetti più ricercati è stata stravolta.

Dalle mascherine alla spesa a casa

Dal 16 al 22 febbraio le prime sei parole chiave più ricercate sono state: mascherine chirurgiche, mascherine ffp3, amuchina gel mani, mascherine, mascherine antibatteriche e mascherine antivirus. Dal 23 febbraio invece, su Amazon ha preso il sopravvento il desiderio di ricevere la spesa a domicilio.

Palestra, alimentazione, tinte per capelli

Una ricerca della società di search marketing AvantGrade.com, fondata e diretta da Ale Agostini, fotografa l'improvviso cambio delle abitudini di acquisto degli italiani.

Lo stare in casa ha indotto gli amanti del fitness ad allenarsi tra le mura domestiche e dall'8 marzo si è scatenata una ricerca di attrezzi utili per tenersi in forma: elastici, manubri, pesi, tapis roulant, panche, corde e tappetini.

Anche il reparto casa e giardino di Amazon è stato 'movimentato': friggitrici e planetarie gli oggetti più ricercati ma anche impastatici, sacca à poche e frullatori. E la tendenza a rimanere in casa, visto il tempo a disposizione, ha indotto tanti a preparare cibi da conservare. Si spiega probabilmente così il picco di ricerche di congelatori a pozzetto e congelatori verticali.

Anche il beauty ha beneficiato di questo repentino cambio di abitudini. Il podio della classifica Amazon vede pennelli make up, profumo uomo e smalto semipermanente come oggetti più ricercati. Ma stupisce il picco di ricerche su tinta capelli e tinta capelli senza ammoniaca, a causa della forzata rinuncia al parrucchiere.

I nuovi trend

''Sono dati molto interessanti - commenta Ale Agostini, autore Hoepli e direttore di AvantGrade.com - perché ci dicono in che direzione vanno i nuovi interessi dei consumatori. Sono nuovi trend che aiutano molto anche le aziende a capire in che direzione andare per rivitalizzare il proprio business dopo la netta flessione provocata dalla pandemia''.