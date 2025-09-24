Amanti al concerto dei Coldplay: c'era anche il marito di lei con un'altra donna

Roma, 24 settembre 2025 – Si arricchisce di un nuovo capitolo il gossip che ha tenuto banco l’estate scorsa con tanto di giallo sulla presunta relazione extraconiugale tra il ceo di Astronomer Andy Byron e il capo delle risorse umane Kristin Cabot, “pizzicati” dalla kiss cam mentre si abbracciavano al concerto dei Coldplay a Boston. Una vicenda che ha fatto il giro dei social grazie al video, diventato virale, che immortala la reazione dei due. Andy e Kristin tentano di nascondersi goffamente quanto la kiss cam rilancia il loro tenero abbraccio sul maxi schermo, con grande stupore del frontman che esclama: “Quei due o sono molto timidi o hanno qualcosa da nascondere”. E tanto basta per scatenare il popolo dei social e i media di tutto il mondo.

Andy Byron abbracciato con una collega al concerto dei Coldplay, il video è diventato virale su TikTok

Ma soltanto adesso, a distanza di oltre due mesi da quel 16 luglio, emerge un’altra versione dei fatti. Secondo il britannico Times allo stesso evento c'era anche il marito di Kristin Cabot (dimessasi poi da responsabile del personale dell'azienda tecnologica statunitense Astronomer), che addirittura si trovava anche lui in compagnia dell'amante. Quindi, come sottolinea il giornale citando una fonte, Kristin “non si nascondeva” dal consorte, Andrew Cabot. I due infatti “erano separati da diverse settimane” e fra loro c'era un “rapporto amichevole”.

Dopo l’esplosione del gossip, era stato detto invece che Andrew si trovava in Giappone e che la moglie lo stava tradendo con il capo dell’azienda per cui lavorava, Andy Byron, dimessosi a sua volta dal ruolo di amministratore delegato di Astronomer. Stando sempre alla fonte, Andrew Cabot si sarebbe poi fidanzato con la donna che lo accompagnava al concerto.

Kristin non si è ritratta, una volta inquadrata, per nascondersi dal marito ma per quello che appariva come un comportamento inappropriato col suo capo di allora. Infine, secondo la fonte, fra i due c'era solo una grande amicizia e non una relazione extraconiugale.