Nigel Farage svela la sua amante: anche lei è anti-Bruxelles

Londra, 11 dicembre 2023 – “Sono riuscito a sopravvivere in una gabbia infestata di serpenti perché nel Parlamento europeo ne ho conosciuti tanti e quindi sapevo come affrontarli". Nigel Farage, il controverso fondatore del Partito per l’indipendenza del Regno Unito e il più convinto esponente del Brexit Party, è uscito in terza posizione dal reality show britannico, ma girato nella giungla australiana, ’I’m A Celebrity Get Me Out Of Here’, un’Isola dei Famosi più estrema, e lo ha fatto abbracciando per la prima volta in pubblico quella che da tempo è la sua amante, Laure Ferrari, esponente del partito euroscettico francese Debout la France.

“Sono io la vera amante di Nigel", ha urlato la donna, che ha conosciuto il politico londinese mentre lavorava come cameriera in un bar di Strasburgo nel 2007. Da allora i due hanno cominciato a frequentarsi e dal 2017 vivono assieme, anche se hanno atteso ancora qualche anno per mostrare in pubblico quando siano legati. Lui infatti era ancora sposato con la seconda moglie. Nigel, 59 anni, fece entrare in politica l’amica francese anche lei euroscettica ("Ma non sopporto Marine Le Pen", dice la Ferrari); ora sembra che grazie alle insistenze di Laure, 44 anni, Farage tornerà a battagliare in Reform Uk col quale si presenterà alla fine del 2024 alle Politiche su posizioni di destra, ma senza accordo col premier Rishi Sunak. "Se la destra inglese non cambierà cavallo – ha dichiarato l’ex europarlamentare – sarà battuta". Farage ha molti estimatori nella destra Tory e la partecipazione al reality ne ha alzato la popolarità, cosa che non accadde all’ex ministro della Sanità di Boris Johnson, Matt Hancock: anch’egli terzo nel ’Celebrity’, fu travolto dalle critiche e scomparve. Nigel è un lottatore e Laure gli assomiglia molto: chissà che lui non riesca a sedere a Westminster e lei torni a Strasburgo non più da barista ma da europarlamentare.