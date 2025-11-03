Alta tensione Usa-Venezuela. Prove di sbarco dei marines

Gli Stati Uniti rafforzano la propaganda per provocare la caduta della repubblica venezuelana guidata da Nicolas Maduro. Non bastasse il dispositivo militare in completamento nei Caraibi con l’arrivo della portaerei Gerald Ford, il Pentagono sforna comunicati in serie per accreditare l’imminente escalation. Sbarco sulle coste venezuelane? Perché no. Il Comando Sud pubblica il video della 22esima Unità dei Marines "in addestramento a Porto Rico": un mezzo anfibio di trasporto truppe, veicoli e armi, è ritratto in fase di sbarco con sorveglianza di elicotteri (come da manuale). E il report annesso classifica l’esercitazione "a supporto delle operazioni del Dipartimento della Guerra e delle priorità del presidente degli Stati Uniti per contrastare il traffico di droga e proteggere la patria". Non basta.

Su X, il segretario della Guerra, Pete Hegseth, posta dal proprio account il filmato dell’esplosione della quindicesima nave attaccata dalla Marina americana (per un totale di 64 morti). "Questa nave – garantisce Hegseth senza fornire alcuna prova – era nota alla nostra intelligence per contrabbando illecito di stupefacenti, stava transitando lungo una rotta per il narcotraffico e trasportava stupefacenti. Tre narco-terroristi a bordo sono stati uccisi, nessun militare americano è rimasto ferito" (e ci mancherebbe, viste le forze in campo). Il post serve a Hegseth per promettere che gli Stati Uniti "tratteranno questi narco-terroristi esattamente come Al Qaeda": "Continueremo a rintracciarli, mapparli, cacciarli, ucciderli", assicura l’ex conduttore televisivo ora al vertice del Pentagono, mentre fervono i lavori per rendere di nuovo pienamente operativa la base di Roosevelt Roads, a Porto Rico, chiusa nel 2004, e per ammodernare l’aeroporto di Saint Croix, nelle Isole Vergini americane. I due territori si trovano a circa 800 chilometri dal Venezuela.

Battezzato il nemico vero o presunto (il "narco-Stato" venezuelano cristallizzato dal numero uno della diplomazia statunitense Marco Rubio), gli Stati Uniti si tengono le mani libere per qualsiasi opzione. Quella auspicata attraverso le mosse di questi giorni è "far tremare il regime di Maduro e i generali che lo circondano", dichiara alla Reuters Christopher Hernandez-Roy del Center for Strategic and International Studies. Obiettivo: costringere il presidente all’esilio o indurre il suo entourage a tradirlo nelle more dell’enfatizzata guerra al narcotraffico. Un’operazione militare che secondo il dipartimento di Giustizia americano non ricadrebbe nelle previsioni della War Powers Resolution (approvata nel 1973, subito dopo il Vietnam, per evitare conflitti lunghi non dichiarati). È quindi esclusa ogni interruzione delle attività nel Mar dei Caraibi per mancanza di autorizzazione del Congresso, trascorsi i 60 giorni dal primo raid effettuato il 4 settembre. Il termine del 4 novembre (domani) sarà quindi ignorato. A sostegno dell’interpretazione favorevole alla Casa Bianca, il fatto che i militari Usa non correrebbero pericoli.

È così solo in teoria. Da Mosca Alexei Zhuravlev, primo vicepresidente del Comitato di Difesa della Duma, evoca la fornitura a Caracas di missili "Oreshnik o Kalibr", a completamento delle scorte di armamenti russi già inviati. Inclusi almeno 5.000 missili anti-aerei Igla-S. "Stiamo monitorando attentamente la situazione", dichiara al Washington Post Dmitri Peskov, portavoce del Cremlino.