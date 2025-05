Svizzera, cinque alpinisti trovati morti sul ghiacciaio Adler

Zermatt (Svizzera), 25 maggio 2025 – Tragedia in montagna in Svizzera, sul ghiacciaio Adler vicino a Zermatt. Cinque corpi senza vita sono stati ritrovati dai soccorritori e da un medico d’urgenzai dell’Ocvs a circa 4.000 metri di quota sotto la vetta del Rimpfischhorn, in Vallese. Ancora non è chiara l’identità delle vittime nè la dinamica di quello che è successo. Le ricerche, secondo quanto riferiscono fonti svizzere, erano partite dopo che due escursionisti avevano visto, sabato pomeriggio, quattro paia di sci abbandonati in un luogo in cui solitamente si trova una sorta di deposito. I due, però, non avevano incontrato nessuno in quella zona e quindi si sono insospettiti. Avvisando poi quindi soccorsi e forze dell’ordine, che sono intervenuti prontamente.

La polizia cantonale della regione di Zermatt (Vs) ha quindi riferito che un sorvolo della zona e del Rimpfischhorn, a circa 4.000 metri di altitudine, e una ricerca a terra sono stati subito predisposti. E hanno permesso poi il ritrovamento dei primi tre corpi su un cono di valanga e gli altri due 200 metri più in su. Ancora non è stata accertata l’identità delle cinque vittime. E’ stata subito aperta un’inchiesta.